Jakie tematy na maturze rozszerzonej z polskiego 2026?

Dokładnie o godzinie 9:00 maturzyści otworzyli arkusze CKE z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Chociaż na oficjalne arkusze musieliśmy poczekać do godziny 14:00, a sam egzamin trwał maksymalnie 210 minut, w sieci właściwie od razu pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje dotyczące tematów wypracowań, które zdający mieli do wyboru. W naszym artykule zebraliśmy te doniesienia i przedstawiliśmy prawdopodobne tematy, z którymi mierzyli się dziś tegoroczni maturzyści. Jak się okazało, to właśnie te tematy pojawiły się w arkuszu maturalnym z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 2026.

Oto tematy wypracowań na maturze rozszerzonej z języka polskiego 2026:

Temat 1. Kreowanie świata przedstawionego za pomocą groteski i funkcja tego zabiegu w danym utworze literackim. Punktem wyjścia do rozważań uczyń poniższy cytat:

"Tak łatwo i tak bardzo przyzwyczajamy się do tego, co stale słyszymy lub oglądamy, że nieraz dopiero groteskowe udziwnienie rzeczywistości otwiera nam oczy."

– na podstawie: Stefan Garczyński, Anatomia komizmu

W pracy należy odwołać się do:

"Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa

innych utworów literackich

wybranego kontekstu.

Temat 2. Mitologizacja jako sposób kreowania świata przedstawionego i jej funkcja w tworzeniu znaczeń w danym utworze literackim.

W pracy należy odwołać się do:

lektury obowiązkowej – wybranej spośród lektur wymienionych na stronach arkusza egzaminacyjnego

innych utworów literackich

wybranego kontekstu.

Jakie tematy były na maturze rozszerzonej z polskiego w poprzednich latach (2024-2025)?

Analiza arkuszy z minionych lat pokazuje wyraźny trend: CKE stawia na zagadnienia teoretycznoliterackie. Pytania nie dotyczą już tylko prostych motywów, ale skupiają się na tym, jak utwór jest zbudowany i jaką funkcję pełnią w nim konkretne zabiegi. Oto tematy, z którymi mierzyli się maturzyści.

Matura 2025 (termin główny):

Temat 1: Relacje między tekstami (intertekstualność) i ich funkcje w utworze literackim. Należało odwołać się do Antygony w Nowym Jorku Janusza Głowackiego. Temat 2: Konwencja oniryczna (senna) jako sposób kreowania świata przedstawionego i jej rola w tworzeniu znaczeń dzieła.

Matura 2024 (termin główny):

Temat 2: Sposoby kreowania przestrzeni w utworach literackich i funkcja takiej kreacji. W poleceniu wskazano na opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe Brunona Schulza.

Jak widać, kluczowe jest operowanie takimi pojęciami jak konwencja, funkcja, kreacja, synkretyzm czy aluzja.

Lektury, które trzeba było znać na maturze z polskiego

Na poziomie rozszerzonym nie wystarczy znajomość lektur z podstawy. Arkusze wymagają odwołań do tekstów z listy rozszerzonej, które często są bardziej wymagające filozoficznie lub koncepcyjnie. W ostatnich latach bezpośrednio lub pośrednio kluczowe okazały się:

Antygona w Nowym Jorku (Janusz Głowacki)

Sklepy cynamonowe (Bruno Schulz)

Szewcy (Stanisław Ignacy Witkiewicz)

Mistrz i Małgorzata (Michaił Bułhakow)

Hamlet (William Szekspir)

Nie-Boska Komedia (Zygmunt Krasiński)

Oprócz tego niezbędna jest biegłość w całej liście lektur obowiązkowych, aby swobodnie dobierać przykłady.

Co warto znać na maturę z polskiego 2026? Możliwe kierunki i pewniaki

Bazując na dotychczasowych tematach i wymaganiach CKE, można przewidzieć, że egzamin w 2026 i kolejnych latach będzie podążał podobną ścieżką. Zamiast zgadywać konkretny motyw, skup się na zrozumieniu uniwersalnych zagadnień i narzędzi literackich.

Możliwe koncepcje w przyszłych tematach

Groteska i jej funkcje w kreowaniu obrazu świata (np. na podstawie Szewców, Tanga, opowiadań Mrożka).

w kreowaniu obrazu świata (np. na podstawie Szewców, Tanga, opowiadań Mrożka). Rola i typy narratora oraz ich wpływ na odbiór dzieła.

oraz ich wpływ na odbiór dzieła. Poglądy filozoficzne epoki (np. egzystencjalizm, stoicyzm) i ich odzwierciedlenie w kreacji bohaterów i świata przedstawionego.

(np. egzystencjalizm, stoicyzm) i ich odzwierciedlenie w kreacji bohaterów i świata przedstawionego. Różne sposoby funkcjonowania motywu utopii i antyutopii w literaturze.

w literaturze. Konflikt tragiczny i jego realizacje w dziełach z różnych epok (od antyku po współczesność).

Twoja lista lektur "must have" na rozszerzenie

Aby czuć się pewnie z każdym tematem, upewnij się, że doskonale znasz poniższe teksty z listy rozszerzonej. Są one na tyle uniwersalne, że można je wykorzystać w wielu kontekstach:

Homer, Odyseja (fragmenty)

(fragmenty) Platon, Państwo (fragmenty)

(fragmenty) Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)

(fragmenty) William Szekspir, Hamlet

Juliusz Słowacki, Lilla Weneda

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia

Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa

Franz Kafka, Proces (fragmenty)

(fragmenty) Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy

Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania)

(wybrane opowiadania) Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa

Pamiętaj, że matura rozszerzona premiuje nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność jej wykorzystania. Ćwicz pisanie wypracowań, analizuj funkcje, a nie tylko treść, a żaden temat Cię nie zaskoczy.