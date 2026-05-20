Jakie tematy na maturze rozszerzonej z polskiego 2026?
Dokładnie o godzinie 9:00 maturzyści otworzyli arkusze CKE z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Chociaż na oficjalne arkusze musieliśmy poczekać do godziny 14:00, a sam egzamin trwał maksymalnie 210 minut, w sieci właściwie od razu pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje dotyczące tematów wypracowań, które zdający mieli do wyboru. W naszym artykule zebraliśmy te doniesienia i przedstawiliśmy prawdopodobne tematy, z którymi mierzyli się dziś tegoroczni maturzyści. Jak się okazało, to właśnie te tematy pojawiły się w arkuszu maturalnym z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 2026.
Oto tematy wypracowań na maturze rozszerzonej z języka polskiego 2026:
Temat 1. Kreowanie świata przedstawionego za pomocą groteski i funkcja tego zabiegu w danym utworze literackim. Punktem wyjścia do rozważań uczyń poniższy cytat:
"Tak łatwo i tak bardzo przyzwyczajamy się do tego, co stale słyszymy lub oglądamy, że nieraz dopiero groteskowe udziwnienie rzeczywistości otwiera nam oczy."
– na podstawie: Stefan Garczyński, Anatomia komizmu
W pracy należy odwołać się do:
- "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa
- innych utworów literackich
- wybranego kontekstu.
Temat 2. Mitologizacja jako sposób kreowania świata przedstawionego i jej funkcja w tworzeniu znaczeń w danym utworze literackim.
W pracy należy odwołać się do:
- lektury obowiązkowej – wybranej spośród lektur wymienionych na stronach arkusza egzaminacyjnego
- innych utworów literackich
- wybranego kontekstu.
Jakie tematy były na maturze rozszerzonej z polskiego w poprzednich latach (2024-2025)?
Analiza arkuszy z minionych lat pokazuje wyraźny trend: CKE stawia na zagadnienia teoretycznoliterackie. Pytania nie dotyczą już tylko prostych motywów, ale skupiają się na tym, jak utwór jest zbudowany i jaką funkcję pełnią w nim konkretne zabiegi. Oto tematy, z którymi mierzyli się maturzyści.
Matura 2025 (termin główny):
- Temat 1: Relacje między tekstami (intertekstualność) i ich funkcje w utworze literackim. Należało odwołać się do Antygony w Nowym Jorku Janusza Głowackiego.
- Temat 2: Konwencja oniryczna (senna) jako sposób kreowania świata przedstawionego i jej rola w tworzeniu znaczeń dzieła.
Matura 2024 (termin główny):
- Temat 1: Synkretyzm w literaturze i jego rola w utworach.
- Temat 2: Sposoby kreowania przestrzeni w utworach literackich i funkcja takiej kreacji. W poleceniu wskazano na opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe Brunona Schulza.
Jak widać, kluczowe jest operowanie takimi pojęciami jak konwencja, funkcja, kreacja, synkretyzm czy aluzja.
Lektury, które trzeba było znać na maturze z polskiego
Na poziomie rozszerzonym nie wystarczy znajomość lektur z podstawy. Arkusze wymagają odwołań do tekstów z listy rozszerzonej, które często są bardziej wymagające filozoficznie lub koncepcyjnie. W ostatnich latach bezpośrednio lub pośrednio kluczowe okazały się:
- Antygona w Nowym Jorku (Janusz Głowacki)
- Sklepy cynamonowe (Bruno Schulz)
- Szewcy (Stanisław Ignacy Witkiewicz)
- Mistrz i Małgorzata (Michaił Bułhakow)
- Hamlet (William Szekspir)
- Nie-Boska Komedia (Zygmunt Krasiński)
Oprócz tego niezbędna jest biegłość w całej liście lektur obowiązkowych, aby swobodnie dobierać przykłady.
Co warto znać na maturę z polskiego 2026? Możliwe kierunki i pewniaki
Bazując na dotychczasowych tematach i wymaganiach CKE, można przewidzieć, że egzamin w 2026 i kolejnych latach będzie podążał podobną ścieżką. Zamiast zgadywać konkretny motyw, skup się na zrozumieniu uniwersalnych zagadnień i narzędzi literackich.
Możliwe koncepcje w przyszłych tematach
- Groteska i jej funkcje w kreowaniu obrazu świata (np. na podstawie Szewców, Tanga, opowiadań Mrożka).
- Rola i typy narratora oraz ich wpływ na odbiór dzieła.
- Poglądy filozoficzne epoki (np. egzystencjalizm, stoicyzm) i ich odzwierciedlenie w kreacji bohaterów i świata przedstawionego.
- Różne sposoby funkcjonowania motywu utopii i antyutopii w literaturze.
- Konflikt tragiczny i jego realizacje w dziełach z różnych epok (od antyku po współczesność).
Twoja lista lektur "must have" na rozszerzenie
Aby czuć się pewnie z każdym tematem, upewnij się, że doskonale znasz poniższe teksty z listy rozszerzonej. Są one na tyle uniwersalne, że można je wykorzystać w wielu kontekstach:
- Homer, Odyseja (fragmenty)
- Platon, Państwo (fragmenty)
- Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
- William Szekspir, Hamlet
- Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
- Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
- Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
- Franz Kafka, Proces (fragmenty)
- Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
- Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
- Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania)
- Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Pamiętaj, że matura rozszerzona premiuje nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność jej wykorzystania. Ćwicz pisanie wypracowań, analizuj funkcje, a nie tylko treść, a żaden temat Cię nie zaskoczy.