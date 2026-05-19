Ile trwa matura z rozszerzonego polskiego 2026? Tego możesz się spodziewać na egzaminie [20.05.2026]

Ile trwa matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 20 maja 2026 roku. Na napisanie pracy będziesz mieć 210 minut, czyli 3,5 godziny. To mniej niż na poziomie podstawowym, ale uwaga – arkusz w Formule 2023 jest zupełnie inny. Nie znajdziesz w nim testu z czytania ze zrozumieniem ani zadań krótkiej odpowiedzi. Cały egzamin polega na napisaniu jednego, ale za to obszernego wypracowania.

Wypracowanie, czyli sprawdzian Twojej erudycji

Na egzaminie otrzymasz do wyboru dwa tematy i musisz zdecydować się na jeden z nich. Twoim zadaniem będzie napisanie wypowiedzi argumentacyjnej na minimum 500 słów. To praca, która wymaga nie tylko znajomości lektur, ale przede wszystkim umiejętności analizy problemu, często o charakterze teoretycznoliterackim. Co podlega ocenie?

Kompetencje literackie i kulturowe. Musisz wykazać się znajomością problematyki wskazanej w temacie.

Argumentacja i odwołania. Twoja praca musi zawierać odwołania do co najmniej dwóch utworów literackich (w tym jednego z listy lektur obowiązkowych) oraz minimum jednego kontekstu (np. historycznego, filozoficznego, biograficznego, kulturowego).

Kompozycja i język. Oceniana będzie także struktura wypowiedzi, jej spójność, styl oraz poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Za całość wypracowania możesz uzyskać maksymalnie 35 punktów.

W galerii poniżej zobaczysz, jak wyglądał arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 2025

Jak skutecznie przygotować się do matury rozszerzonej z polskiego?

Sukces na maturze rozszerzonej z polskiego zależy od systematycznej pracy i dobrej strategii. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci się przygotować.

Analizuj arkusze z poprzednich lat. Rozwiązuj zadania z ubiegłorocznych matur, mierząc czas. Pomoże Ci to oswoić się z formułą i typami tematów, jakie mogą się pojawić.

Stwórz własną bazę kontekstów. Nie ograniczaj się tylko do lektur. Gromadź informacje o filmach, spektaklach teatralnych, dziełach sztuki, a także kluczowych pojęciach filozoficznych i historycznych. To Twoja tajna broń, która wzbogaci argumentację.

Ćwicz pisanie wypracowań. Regularnie pisz rozprawki na różne tematy. Skupiaj się na precyzyjnym formułowaniu tezy i logicznym budowaniu argumentów. Unikaj streszczania lektur – egzaminatorzy oczekują interpretacji i analizy.

Zarządzaj czasem na egzaminie. Poświęć pierwsze 10-15 minut na dokładną analizę obu tematów i wybór tego, w którym czujesz się pewniej. Następnie rozplanuj strukturę pracy, a dopiero potem zacznij pisać.

Pamiętaj, że matura z przedmiotu dodatkowego nie ma progu zdawalności 30% – oznacza to, że nie można jej "nie zdać". Każdy zdobyty punkt ma jednak ogromne znaczenie podczas rekrutacji na studia, dlatego warto powalczyć o jak najlepszy wynik.