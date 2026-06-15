Zabójstwo ortopedy w Krakowie. Sprawca zbrodni może uniknąć więzienia

Sąd Okręgowy w Krakowie pochyli się nad wnioskiem śledczych o umorzenie śledztwa dotyczącego morderstwa medyka ze Szpitala Uniwersyteckiego.

Dramatyczne sceny rozegrały się 29 kwietnia 2025 roku, gdy ceniony 47-letni lekarz Tomasz Solecki został śmiertelnie raniony ostrym narzędziem podczas pracy w krakowskim szpitalu.

O zbrodnię oskarżono 35-letniego Jarosława W., pełniącego służbę w strukturach więziennictwa, który odpowiada za pozbawienie życia ortopedy oraz atak na obecną w gabinecie pielęgniarkę.

Zabójstwo ortopedy w Krakowie. Sąd zdecyduje o przyszłości Jarosława W.

Pod koniec marca krakowscy śledczy skierowali do sądu oficjalny dokument z prośbą o zakończenie postępowania. Podstawą takiego ruchu są szczegółowe ekspertyzy specjalistów, z których wynika, że sprawca ataku nie był w stanie kontrolować swoich działań ze względu na niepoczytalność. Przedstawiciele biura prasowego sądu potwierdzili w komunikacie dla PAP, że sprawa zostanie rozpoznana za zamkniętymi drzwiami, bez udziału publiczności i mediów.

Wymiar sprawiedliwości ma teraz dwa wyjścia. Sędzia może zgodzić się z argumentacją prokuratora, zamknąć sprawę i przymusowo umieścić 35-latka w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Istnieje jednak również prawdopodobieństwo, że sąd podważy dotychczasowe dowody na brak poczytalności napastnika i zwróci akta do prokuratury. W takim scenariuszu sprawa ostatecznie doprowadzi do rozpoczęcia standardowej procedury karnej przed sądem, a sprawcy będzie grozić nawet dożywocie.

Decydującym elementem trwającego śledztwa stał się raport medyczny dostarczony śledczym w grudniu 2025 roku. Specjaliści z zakresu psychiatrii jednoznacznie orzekli, że atakujący całkowicie utracił możliwość oceny sytuacji i kierowania swoimi ruchami w trakcie popełniania krwawej zbrodni. Właśnie te wnioski zmusiły prokuratorów do modyfikacji charakteru całej sprawy i złożenia wniosku o izolację sprawcy. Władze zaznaczają, że skierowanie mężczyzny na przymusowe leczenie ma chronić społeczeństwo przed ryzykiem kolejnych niebezpiecznych incydentów. Rozwiązanie to łączy zatem niezbędną terapię 35-latka z dbałością o ogólne bezpieczeństwo innych obywateli.

Zabójstwo Tomasza Soleckiego. Ortopeda został zaatakowany w gabinecie

Do tego makabrycznego zdarzenia doszło pod koniec kwietnia 2025 roku na terenie krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Znany i szanowany 47-letni specjalista ortopedii, Tomasz Solecki, przyjmował właśnie pacjentkę w swoim miejscu pracy. W pewnej chwili do pomieszczenia nagle wbiegł uzbrojony w nóż 35-latek i bez słowa zadał medykowi śmiertelne ciosy. Pomimo błyskawicznej interwencji innych pracowników placówki medycznej, życia ciężko rannego mężczyzny nie udało się niestety uratować. Funkcjonariusze policji błyskawicznie ustalili, że zbrodni dopuścił się zawodowy strażnik więzienny.

Autor: Aleksander Ruszkowski

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