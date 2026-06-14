Najbardziej kolorowa wieś w Polsce. Barwna perełka znajduje się w Małopolsce

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-14 14:44

Na mapie Polski roi się od wsi - niektóre są większe, inne mniejsze, a jeszcze inne bardzo kolorowe! Co ciekawe, miano najbarwniejszej wsi w kraju nosi mała miejscowość w województwie małopolskim. To właśnie tam od lat pielęgnowana jest tradycja zdobienia domów, studni, płotów i wnętrz w wielobarwne, kwieciste motywy. Zobaczcie sami, mamy zdjęcia.

Najbardziej kolorwa wieś w Polsce

Niejednokrtonpie pisaliśmy już o największych wsiach w Polsce czy o tych najpiękniejszych - Najpiękniejsze polskie wsie. Zimą wyglądają bajkowo! Dziś natomiast zajmiemy się wsią, która od lat nosi miano najbarwniejszej. Mowa oczywiście o wsi Zalipie w woj. małopolskim w powiecie dąbrowskim, którą większość osób kojarzy przede wszystkim z kwiecistymi motywami na domach. Skąd się wzięły?

Kolorowe domy w Zalipiu

Zalipie słynie przede wszystkim z kolorowych, ręcznie malowanych domów, studni, płotów i budynków gospodarczych, ozdobionych charakterystycznymi motywami kwiatowymi. To właśnie dzięki tej unikalnej tradycji wieś jest znana nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Tradycja malowania narodziła się pod koniec XIX wieku. Mieszkanki wsi zaczęły ozdabiać ściany chat, aby zamaskować ślady sadzy pozostawiane przez dym z pieców. Z czasem proste wzory przekształciły się w bogate, kolorowe kompozycje kwiatowe, które stały się znakiem rozpoznawczym Zalipia.

Dziś we wsi można zobaczyć około 20 malowanych gospodarstw, a tradycja jest nadal żywa. Co roku odbywa się konkurs "Malowana Chata", podczas którego wybierane są najpiękniej ozdobione zagrody. Fotografie wsi znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zalipie - malowana wieś w Polsce [ZDJĘCIA]

To najpiękniejsza wieś w Małopolsce według AI. Jej ozdobą się malowane domy
Galeria zdjęć 18

Gdzie znajduje się Zalipie?

Barwna wieś Zalipie znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim w gminie Olesno. Miejscowość od stolicy województwa, czyli Krakowa oddalona jest zaledwie o 1,5 h drogi, natomiast od Rzeszowa tylko 1 godzinę i 15 minut jazdy autem.

Zalipie: atrakcje na miejscu

Choć Zalipie kojarzy się przede wszystkim z malowanymi domami, na miejscu można zobaczyć kilka wyjątkowych atrakcji związanych z lokalną tradycją zdobniczą, a oto część z nich:

  • Dom Malarek w Zalipiu
  • Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu, Filia Muzeum Etnograficznego w Tarnowie
  • Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca
  • Kolorowy domek w Zalipiu
  • Ukwiecona zagroda Danuty.

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