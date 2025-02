Autor:

Skarby PRL-u w twoim domu. Te przedmioty kiedyś miał każdy

Wiemy, iż w czasach PRL-u wiele rzeczy było trudno dostępnych, lecz mimo to istniały takie przedmioty, które miał niemalże każdy. Mowa nie tylko o podstawowych sprzętach użytku codziennego, ale również o takich elementach jak meble, zabawki, ceramika, porcelana, zastawa czy elektronika. Co ciekawe, dziś takie przedmioty mogą być warte fortunę w szczególności jeśli są dobrze zachowane. Kolekcjonerzy co rusz poszukują na rynku m.in. PRL-owskiej porcelany czy monet z tamtego okresu. Mało kiedy jednak słyszy się, iż poszukiwane są książki, a - jak się okazuje - na aukcjach internetowych niektórzy są w stanie zapłacić za nie nawet ponad 600 zł!

Nie tylko PRL-owska porcelana. Kolekcjonerzy poszukują jeszcze jednego

Książki pochodzące z okresu PRL-u są dziś warte krocie, lecz mało kto o tym wie. Tym samym okazuje się, że w wielu polskich domach zalega takich przedmiotów od groma, a kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie pokaźne sumy. Do najcenniejszych egzemplarzy bez wątpienia należą pierwsze wydania, które najlepiej jeśli są w dobrym stanie. Dodatkowo na cenę może wpływać również fakt, o jakiej książce mówimy, jeśli jest to hit swego czasu, na pewno będzie droższy od innych. Kolekcjonerzy zwracają także uwagę na oprawę, ilustracje czy autografy, które potrafią diametralnie zmienić cenę danego egzemplarza. Jeśli więc podejrzewasz, że w twoim domu mogą znajdować się takie skarby, sprawdź dokładnie strych i piwnicę, a następnie rozejrzyj się w sieci, ile możesz w ten sposób zarobić.