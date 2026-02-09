Sprzątała biura, a przy okazji wynosiła "łupy" w workach na śmieci. Skradziony towar trafiał do lombardów

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-09 8:13

Sprzątała biura, a przy okazji „czyściła” firmę z drogiego sprzętu. 36-letnia mieszkanka Lęborka (woj. pomorskie), zatrudniona przy pracach porządkowych w jednym z przedsiębiorstw w Łebie, miała przez kilka tygodni wynosić tablety warte ponad 7 tysięcy złotych i zastawiać je w lombardach. Skradziony łup przenosiła w workach na śmieci. Kobiecie grozi nawet 5 lat więzienia.

Sprzątała biura, a przy okazji wynosiła łupy w workach na śmieci. Skradziony towar trafiał do lombardów

i

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • 36-letnia pracownica sprzątająca z Lęborka ukradła trzy tablety o łącznej wartości 7 tys. zł z firmy w Łebie, gdzie była zatrudniona.
  • Kobieta wynosiła tablety w workach na śmieci, a następnie zastawiała je w lombardach.
  • Policja odzyskała jeden z tabletów z lombardu i zatrzymała sprawczynię, której grozi do 5 lat więzienia za kradzież.

Pracownica sprzątająca ukradła tablety warte 7 tys. zł. 36-latka z Lęborka zaliczyła wpadkę

W lutym bieżącego roku policjanci z Lęborka otrzymali zawiadomienie o kradzieży drogiego sprzętu w jednej z firm w Łebie. Zniknęły łącznie trzy tablety o wartości przeszło 7 tysięcy złotych.

- Zawiadamiająca przedstawicielka firmy nie była w stanie wskazać sprawcy kradzieży, ale zanim złożyła zawiadomienie, jeden z tabletów znalazła na stronie internetowej lombardu, wystawiony na sprzedaż. Po uzyskaniu tej informacji kryminalni pojechali do wskazanego lombardu i zabezpieczyli tablet - czytamy na stronie pomorskiej policji.

Funkcjonariusze ustalili, że tablet zastawiła 36-letnia mieszkanka Lęborka. Niedługo później policjanci zatrzymali w jej miejscu zamieszkania. Zebrane materiały wskazują, że kobieta do końca stycznia była zatrudniona przy pracach porządkowych w firmie, z której systematycznie kradła sprzęt.

Kobiecie grozi nawet 5 lat więzienia

- Miała dostęp do większości pomieszczeń w budynku. Od grudnia ubiegłego roku do stycznia tablety, które „wpadły jej w oko” przenosiła w workach na śmieci do swojego pomieszczenia na terenie przedsiębiorstwa, a potem chowała je ze swoimi rzeczami do siatki i wynosiła na zewnątrz - dodają policjanci.

36-latka skradziony sprzęt zastawiała w lombardach. Zebrany materiał dowodowy umożliwił postawienie kobiecie trzech zarzutów kradzieży. To przestępstwa zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj także:
Oferują rabat za numer PESEL. Eksperci alarmują, by nie tracić kontroli
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
NOCNA VOD 08.02.2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki