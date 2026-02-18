Córka gwiazdora znaleziona martwa w luksusowym hotelu! "Myśleli, że jest pijana"

Tragiczna śmierć córki Tommy'ego Lee Jonesa w sylwestrową noc w luksusowym hotelu w San Francisco.

34-letnia Victoria, znaleziona nieprzytomna, zmarła mimo reanimacji.

Ujawniono oficjalną przyczynę śmierci Victorii, rzucającą nowe światło na jej ostatnie miesiące życia.

Poznaj szokujące szczegóły dotyczące jej przeszłości i co doprowadziło do tej tragedii.

Wielka tragedia w rodzinie Tommy'ego Lee Jonesa wydarzyła się w sylwestrową noc. Jak przypomina "The Sun", dokładnie o godzinie 2:52 nad ranem 1 stycznia do służb w San Francisco wpłynęło wstrząsające zgłoszenie o martwej kobiecie, znalezionej w apartamencie na 14. piętrze luksusowego hotelu Fairmont. Pracownicy hotelu, którzy znaleźli leżącą na ziemi 34-latkę, zeznali potem, że początkowo wydawało im się, że kobieta może być po prostu pijana. Była jednak nieprzytomna.

Nie żyje córka Tommy'ego Lee Jonesa

Na ratunek ruszyli ratownicy medyczni, jednak po długotrwałej reanimacji musieli stwierdzić zgon. Kobietą, która zmarła w hotelu, była córka Tommy'ego Lee Jonesa, 34-letnia Victoria. "Wstępne dochodzenie wykluczyło udział osób trzecich i wykazało, że na ciele nie znaleziono żadnych śladów zażywania narkotyków" - przypomina "The Sun". Teraz ujawniono przyczynę śmierci kobiety. Jak wynika z policyjnego raportu, Victoria zmarła z powodu przedawkowania kokainy.

Przed śmiercią dwa razy ją aresztowali

Victoria Kafka-Jones była córką aktora Tommy'ego i jego byłej żony Kimberly Cloughley. Jej rodzice rozwiedli się w 1996 roku. Jako dziewczynka zagrała kilka ról - między innymi w "Facetach w czerni 2" oraz w serialu "Pogoń za szczęściem". Jako dorosła osoba nie kontynuowała kariery aktorskiej. Z dokumentów sądowych, udostępnionych mediom wynika, że 34-latka w miesiącach poprzedzających śmierć była dwukrotnie aresztowana. "Daily Mail" podaje, że w kwietniu ubiegłego roku jej mąż, 44-letni Navek Ceja, złożył doniesienie na policję, w którym oskarżył żonę o zażywanie kokainy. "Twierdził, że jego żona zażywała narkotyki przez okres 48 godzin podczas pobytu w luksusowej winnicy jego rodziny w Napa". Policjanci, którzy przybyli na miejsce mówili potem, że Jones mówiła bardzo szybko i zachowywała się niepokojąco. Postawiono jej zarzuty bycia pod wpływem narkotyków, stawiania oporu przy aresztowaniu i posiadania niedozwolonych substancji. Dwa miesiące później po raz kolejny ją aresztowano - tym razem po jej kłótni z mężem, którego 34-latka miała dwukrotnie uderzyć w twarz.