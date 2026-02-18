Znany milioner zastrzelony w domu spokojnej starości! Trwa obława za sprawcą

Wstrząsające wydarzenia w Maryland: 87-letni prawnik i filantrop Robert Fuller Jr. zastrzelony w domu spokojnej starości.

Zamożny i szanowany obywatel, znany z hojnych darowizn, został znaleziony martwy w swoim apartamencie.

Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy, który wciąż pozostaje na wolności.

Dowiedz się więcej o tej zagadkowej zbrodni, która wstrząsnęła Ameryką.

Do szokujących wydarzeń doszło w stanie Maryland w ubiegły weekend. Jak relacjonuje "New York Post", 87-letni prawnik, milioner i filantrop 14 lutego został zastrzelony w domu spokojnej starości. Robert Fuller Jr. został znaleziony nieprzytomny z raną postrzałową w swoim apartamencie w ośrodku dla seniorów Cogir Potomac Senior Living. Służby pojawiły się na miejscu tragedii około godz. 7.30 i uznały mężczyznę za zmarłego. Policja przekazała, że jak dotąd nikogo do sprawy nie zatrzymano. Trwają poszukiwania mordercy.

Milioner i filantrop zamordowany w domu starców

Fuller to bardzo znana w Stanach postać. Był emerytowanym oficerem rezerwy marynarki wojennej i dorobił się majątku jako prawnik. Stacja NBC przypomina, że w 2021 roku milioner przekazał miastu Augusta 1,64 miliona dolarów na modernizację obiektu sportowego Cony High School, którego nazwę zmieniono na Fuller Field. Pieniądze darował placówce, bo - jak sam mówił - "gdy szkoła średnia odnosi trwałe sukcesy sportowe, wzmacnia to poczucie dumy lokalnej społeczności". Fuller wspierał finansowo także kilka organizacji w stanie Pine Tree, w tym MaineGeneral Medical Center i Kennebec Historical Society.

Szok w Stanach Zjednoczonych. Gdzie jest sprawca zabójstwa?

"Fuller wierzył w Augustę, w jej mieszkańców, w jej przyszłość i potencjał. Wspierał projekty nie tylko jako inwestycje, ale jako akty troski o społeczność. W imieniu Rady Miasta, pracowników miasta i mieszkańców Augusty składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim pana Fullera w tym niezwykle trudnym czasie" – powiedział przedstawiciel miasta w rozmowie z WMTW. Policja na razie nie podała żadnych szczegółów dotyczących potencjalnego zabójcy milionera.