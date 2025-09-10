Szczuplutka Marta Wierzbicka odsłoniła obojczyki. W sieci burza. "Zawsze będzie coś źle"

Marty Wierzbickiej nie trzeba przedstawiać nikomu, kto śledził losy bohaterów serialu "Na Wspólnej". 34-letnia aktorka właśnie dzięki udziałowi w produkcji zyskała rozpoznawalność. Rola sprawiła, że gwiazda uchodziła za skromną dziewczynę. To nieco zmieniło się, kiedy wzięła udział w rozbieranej sesji zdjęciowej. Miała wtedy tylko 21 lat i potrzebowała pieniędzy na wkład własny, by kupić mieszkanie.

Później Wierzbicka już nie szalała z sesjami, zaprzyjaźniła się też ze swoim biustem i wyleczyła z kompleksów. Niestety, jej pewność siebie w kwestiach związanych z wyglądem nie przekłada się na komentarze internautów, którym, co tu ukrywać, nie da się dogodzić w tym temacie.

Szczuplutka Wierzbicka odsłoniła dekolt

Ostatnio aktorka na swoim facebookowym profilu pokazała kilka zdjęć, do których pozowała lekko ubrana, odsłaniając dekolt. Zdjęcia były szeroko komentowane. Tym razem poszło wcale nie o biust, o który lata temu rozpętała się internetowa burza, a o szczupłość Wierzbickiej.

Marta jest smukła na tyle, że wyraźnie widać jej obojczyki i inne kości w okolicy. Ten widok niektórych zachwycił, innych wręcz przeciwnie.

Taka siebie lubię najbardziej, z piegami, włosami poklejonymi od słonej wody, ubrana w słońce. Wracam do tych chwil myślami, żeby nie zgubić balansu - pisała w sieci Wierzbicka.

Jej słowa - pełne spokoju i pewności siebie - powinny wystarczyć. Nic z tego, internauci nie omieszkali poinformować gwiazdy o tym, że jest zbyt szczupła.

W komentarzach burza

Zdjęcia są mocno komentowane. Wśród internautów stworzyło się kilka obozów - ci, którzy krytykują aktorkę za jej wygląd, ci, którzy bronią jej wolności w kwestii wizerunku oraz osoby sypiące komplementami.

"Czy ona nie widzi, że ma problem?", "Pani straciła balans", "Co ona ze sobą zrobiła", "Tylko te widoczne kości wszystko psują" - pisali pierwsi.

Inni odpowiadali:

"Zawsze będzie coś źle - włosy, kości, kolczyki. Ważne jest to, że taką siebie lubisz i akceptujesz najbardziej. Ten hejt jest przerażający", "Nie czepiajcie się, jak szczupła, to pewnie chora! Jak trochę pulchniejsza - też chora! Nikomu nie dogodzi. I zawsze jest jakaś kąśliwość w komentarzach".

Ostatni za to wyrazili swój zachwyt:

"Najpiękniej", "Piękna i zjawiskowa", "Piękna, zamyślona na tym zdjęciu, zdolna aktorka, lubię bardzo", "Boże, jesteś piękna", "Prześliczna kobieta".

Marta Wierzbicka wyszła za mąż! Wybrała skromną suknię i gigantyczny tort