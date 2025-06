W ostatnim czasie Marta Wierzbicka zakończyła także ważny etap swojej kariery teatralnej. W swoim długim i poruszającym wpisie na Instagramie aktorka wspomniała o spektaklu "Powiedzmy miłość" wystawianym w Teatrze Komedia. "Oj długo zastanawiałam się co mam napisać pod tym postem, bo nie sądziłam, że ostatni spektakl "Powiedzmy miłość" tak mnie rozwali emocjonalnie" - czytamy na początku jej długiego wpisu.

Marta Wierzbicka wyraziła ogromne przywiązanie do postaci Larrisy, którą grała przez sześć lat: "W swojej karierze pożegnałam się już z kilkoma przedstawieniami i postaciami, ale to pożegnanie było dla mnie wyjątkowe. Bo Larrisa była wyjątkowa, autentycznie pokochałam tę postać i mam takie poczucie, że dziś jakaś malutka cząstka mnie razem z nią uleciała".

Aktorka podziękowała zespołowi Teatru Komedia oraz współpracownikom: "Dziękuję za te 6 pięknych lat @teatr_komedia. Dziękuję koleżankom i kolegom z garderoby, będę tęsknić". To wzruszające pożegnanie świadczy o dużym znaczeniu tego miejsca i roli w jej życiu.

Zdjęcie z "brzuszkiem" Marty Wierzbickiej to efekt charakteryzacji do roli, a nie zapowiedź ciąży. Aktorka właśnie zakończyła ważny etap swojej teatralnej drogi, żegnając się z rolą, którą darzyła wyjątkowym uczuciem.

