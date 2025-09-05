66-letnia Grażyna Torbicka bez bielizny, bez topu i z dekoltem prawie do pępka. Tak wyszła na czerwony dywan. Odważnie!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-09-05 11:19

Grażyna Torbicka należy do gwiazd, które nie epatują ciałem i raczej unikają przesadnego odsłaniania wdzięków. Dziennikarka ma fantastyczną figurę, a na dodatek wygląda dużo młodziej, niż wskazuje na to metryka. Zazwyczaj stawia na stonowane i wyważone kreacje, ale tym razem postanowiła zaszaleć! Pokazała się w garniturze z dość luźną marynarką i dekoltem prawie aż do pępka. Co ważne, okrycie zarzuciła na gołe ciało. Jak oceniacie?

Grażyna Torbicka to jedna z najpiękniejszych i najlepiej ubranych gwiazd telewizji w Polsce. Ma 66 lat i już mogłaby być na emeryturze, ale prezenterka ani myśli rezygnować z kariery. Całe dekady pracowała na pozycję, którą ma obecnie.

Torbicka wciąż działa w mediach, prowadzi imprezy i wydarzenia, ale pojawia się również na galach czy pokazach. Ostatnio można było ją spotkać na pokazie marki kosmetycznej. Gdy wstąpiła na czerwony dywan, wszyscy mocno się zdziwili.

Grażyna Torbicka w TAKIM stroju? Odważnie!

Torbicka słynie z dobrego stylu, z którego nie rezygnuje absolutnie nigdy, więc co zaskoczyło osoby, które wzięły udział w imprezie? Dekolt! Gwiazda zazwyczaj sięga po elementy garderoby, które są skromne, eleganckie i wyważone. Nie ma mowy o podkreślaniu smukłej figury w sposób zbyt oczywisty. Teraz Torbicka również postawiła na dość luźny, szykowny garnitur, ale... pod marynarkę nie założyła ani topu, ani nawet bielizny.

Nie znaliśmy Grażyny Torbickiej od tak odważnej strony! Trzeba przyznać, że odrobina modowego szaleństwa jej nie zaszkodziła. Gwiazda przyciągała spojrzenia, jednak tylko dlatego, że prezentowała się fantastycznie.

Gwiazdy na czerwonym dywanie

Torbicka była jedną z wielu znanych osób, które zapozowały na czerwonym dywanie. Julia Wieniawa pokazała się w obcisłej, bardzo prostej, czarnej kreacji, Magdalena Boczarska wybrała białą, nakrapianą sukienkę, Bogna Sworowska wystąpiła w skórzanym płaszczu, a Osi Ugonoh zestawie złożonym z czarnych spodni, krótkiej góry i kapelusza.

Marcela Leszczak, która dopiero co rozstała się z Michałem Koterskim, paradowała w koronkach. Te nie pozostawiały pola dla wyobraźni - prześwitywały, ukazując bieliznę gwiazdy. Zdjęcia pań znajdziecie w GALERII na górze artykułu.

