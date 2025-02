Mistrz Gene Hackman nie żyje. Za te role pokochał go cały świat

Grażyna Torbicka to jedna z najbardziej cenionych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych, znana przede wszystkim z wieloletniej pracy w Telewizji Polskiej. Od początku swojej kariery wykazywała wyjątkowe zamiłowanie do kina, co zaowocowało prowadzeniem przez wiele lat kultowego programu "Kocham Kino", w którym promowała ambitne produkcje filmowe oraz rozmowy z twórcami. Jej profesjonalizm, nienaganna dykcja oraz niezwykła elegancja sprawiły, że szybko stała się jedną z najbardziej lubianych osobowości telewizyjnych w Polsce.

Torbicka nie zwalnia tempa i nadal aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach medialnych. Niedawno, 26 lutego 2025 roku, pojawiła się na jubileuszowej 20. gali Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest dziennikarzom, którzy odznaczają się wyjątkowym zaangażowaniem w rzetelne i niezależne dziennikarstwo. Torbicka, znana z klasy i profesjonalizmu, przyciągnęła uwagę gości nie tylko swoim wystąpieniem, ale także elegancką stylizacją, podkreślającą jej ponadczasowy styl. Jak się okazuje, postawiła sukienkę, którą uwielbiają gwiazdy.

Grażyna Torbicka donasza sukienkę po Rozenek-Majdan i Tadli

Grażyna Torbicka dołączyła do grona gwiazd, które pokochały konkretny model sukienki. Kreacja pochodzi z kolekcji Violi Piekut. Model kosztuje 1890 złotych. Jako pierwsza kreację założyła jakiś czas temu Beata Tadla, następnie była Małgorzata Rozenek-Majdan, potem Małgorzata Kożuchowska. Sukienka wpadła w oko też Paulinie Krupińskiej czy nowej partnerce Pawła Deląga. W grudniu 2024 roku miała ją też na sobie wokalistka Alicja Szemplińska. Teraz przyszedł czas na Grażynę Torbicką, która w czekoladowym modelu prezentowała się naprawdę dobrze. Warto również dodać, że sukienka została wykonana z poliesteru z domieszką spandeksu.

Stylowa i elegancka sukienka wieczorowa, która zachwyca ponadczasowym designem i doskonałym dopasowaniem - czytamy na stronie projektantki.

