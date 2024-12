Syn byłej gwiazdy TVP w szpitalu! Lekarze nie wiedzą, co mu dolega

Polskie gwiazdy mają podobny gust i jak się okazuje, podobają im się te same trendy. Niedawno jedną i tę samą sukienkę założyło aż sześć gwizd. Model pochodzi od popularnej polskiej projektantki Violi Piekut. Na której celebrytce sukienka wyglądała najlepiej?

Aż sześć gwiazd wybrało jedną sukienkę. Pokazujemy, co to za model!

Kto to widział takie rzeczy! Aż sześć gwiazd w ostatnich tygodniach brylowało na warszawskich imprezach w identycznej sukience. A że większość z nich wypożycza kreacje od projektantów, naprawdę mamy nadzieję, że to nie była jedna i ta sama sukienka. Pochodzi ona z najnowszej kolekcji Violi Piekut i kosztuje blisko 2 tysiące złotych. Jako pierwsza czekoladową sukienkę z marszczeniami w talii założyła Beata Tadla (49 l.), a zaraz po niej dwie ikony stylu - Małgorzata Rozenek-Majdan (46 l.) i Małgorzata Kożuchowska (53 l.). Ale to nie koniec. Sukienka spodobała się też Paulinie Krupińskiej (37 l.) i nowej partnerce Pawła Deląga (54 l.), a na grudniowy koncert kolęd założyła ją też wokalistka Alicja Szemplińska (22 l.). Ciekawe, kto będzie następny?

Gwiazdy noszą takie same torebki

Jak się okazuje, gwiazdy są zgodne nie tylko w kwestii wyboru ubrań, ale i dodatków. W ostatnim czasie ogromną popularnością cieszy się torebka marki The Row, która kosztuje około 30 tysięcy złotych. Niedawno ten model pokazywała Małgorzata Rozenek-Majdan, Julia Wieniawa, a także Małgorzata Socha. Mimo wysokiej ceny ten niewielki obiekt pożądania już zdążył wyprzedać się ze sklepu. Celebrytki spragnione właśnie tej torebki muszą czekać, aż stany magazynowe na nowo zostaną uzupełnione. Teraz niestety muszą obejść się smakiem.

