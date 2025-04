Filip Chajzer jednak trafił do szpitala. Przed operacją pojednał się z Bogiem

Filip Chajzer wraca - ale nie do mediów, a ze szpitalnej sali. W szczerym i poruszającym wpisie ujawnia, że przeszedł poważny zabieg. Choć wprost nie mówi o diagnozie, wszystko wskazuje na to, że zmierzył się z nowotworem jądra. A wszystko zaczęło się... od rutynowego badania. "To będą najlepsze święta w moim życiu" - mówi dziennikarz ze szpitalnego łóżka.