Gwiazdy uwielbiają markowe torebki oraz ubrania. Bardzo często kilka gwiazd decyduje się na ten sam element garderoby. Niedawno torebkę, którą ma w swojej szafie Małgorzata Rozenek-Majdan czy Julia Wieniawa postanowiła kupić Małgorzata Socha. Sprawdźcie, jak wygląda ten obiekt pożądania.

Małgorzata Socha paraduje z torebką za 30 tysięcy złotych

Małgorzata Socha to jedna z tych gwiazd, które doskonale wiedzą, jak się ubrać, aby prezentować się szykowanie i z klasą. Aktorka znana jest z tego, że w jej garderobie można znaleźć masę drogich ubrań i torebek. Niedawno do jej kolekcji dołączył model marki The Row. Skórzaną brązową torebkę ma już Julia Wieniawa oraz Małgorzata Roznek-Majdan.

Socha swój model połączyła ze sportowymi butami, czarnymi spodniami z szeroką nogawką oraz skórzaną kurtką. Całość prezentowała się naprawdę dobrze i wpisywała się w aktualne trendy.

Kocham czekoladę... również w mojej garderobie. Miłego dnia Wszystkim życzę - napisała Socha w opisie fotki.

Jakiś czas temu Julia Wieniawa na swoim instagramowym koncie zachwalała model The Row.

Jest absolutnie iconic. Mówi się teraz w branży modowej, że ta torebka jest taką nową Birkin i warto w nią teraz inwestować - mówiła na InstaStory Julka.

Gwiazdy uwielbiają drogie torebki

Jak się okazuje, polskie gwiazdy uwielbiają drogie torebki. Nie tylko Socha, Wieniawa czy Rozenek-Majdan gustują w drogocennych cackach. Do tego grona należy też Joanna Przetakiewicz czy Izabela Janachowska. Pierwsza z pań kupiła jakiś czas temu torebkę Hermes ze skóry aligatora. Jest ona warta aż 400 tysięcy złotych, z kolei Janachowska skusiła się na inny model tej samej marki, ta wybrała białą za 200 tysięcy złotych.

