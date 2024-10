Julia Wieniawa bardzo chętnie wrzuca na swoje media społecznościowe fotografie oraz nagrania pokazujące jej pracę, oraz życie prywatne. Gwiazda bardzo chętnie prezentuje też w ostatnim czasie pomysły na modne stylizacje, które doskonale sprawdzą się jesienią. Niedawno nieźle zaszalała. Jej torebka kosztuje krocie!

Julia Wieniawa na swoim instagramowym koncie udostępniła nagrania, na którym najzwyczajniej w świecie się stroi. Gwiazda ma na sobie sweter w paski, modne w ostatnim czasie jeansy oraz sportowe buty. Do tych ubrań dobrała długi płaszcz oraz torbę - niebylejaką. Aktorka i Wokalistka postawiła na skórzany malinowy model Hermes Birkin. Ta torebka to obiekt westchnień wielu kobiet. Nie każdy może jednak pozwolić na taki element, ponieważ ten dodatek kosztuje ponad 130 tysięcy złotych.

Celebrytka na swoim instagramowym koncie chętnie publikuje nagrania oraz zdjęcia drogich elementów garderoby. Często można zobaczyć ją z elementami garderoby pochodzącymi z takich domów mody, jak: Chanel, Louis Vuitton, Bottega Veneta, YSL czy Gucci.

Julia Wieniawa to nie tylko wzięta aktorka i piosenkarka, ale również influencerka. Dziewczyna za jeden post sponsorowany w mediach społecznościowych może zarabiać od 10 do nawet 40 tysięcy złotych. Z kolei za pojawienie się na show-biznesowej imprezie może zgarnąć nawet 50 tysięcy złotych. Jakiś czas temu magazyn Wprost ocenił wartość jej marki osobistej w 2022 roku na 107 milionów złotych.

Dorosłam do tego, żeby otaczać się sztuką, meblami od projektantów, sztuką na ścianach. Poszukuję intensywnie różnych obrazów i chcę zacząć w to inwestować. Myślę, że to już jest ten moment, żeby się tym zajmować - mówiła Wieniawa Pomponikowi.