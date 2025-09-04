Tłum gwiazd na "Pokazie wartości"

W czwartek, 4 września odbył się "Pokaz wartości". Wyjątkowe wydarzenie zostało zorganizowane przez markę L'Oreal Paris przy współpracy z Rossmannem.

To niepowtarzalna okazja, aby zanurzyć się w atmosferze wspierającej kobiecej wspólnoty. Poczuj energię, która płynie z siły jedności, wzajemnego wsparcia i dzielenia się tym, co najważniejsze. Przygotuj się na wieczór pełen inspiracji, które zostaną z Tobą na długo - przekazali organizatorzy w opisie wydarzenia.

Jest to polska wersja imprezy, która rok temu odbyła się w Paryżu. Pokaz odbył się w ramach paryskiego Tygodnia Mody, a na wybiegu zaprezentowały się ambasadorki marki z całego świata, w tym... Julia Wieniawa (26 l.). Polska gwiazda pojawiła się obok Kendall Jenner, Evy Longorii i samej Jane Fondy!

Julki nie zabrakło również i podczas dzisiejszego wydarzenia. Co więcej, pokaz mody otworzył krótki występ młodej piosenkarki, która wykonała swój przebój "Kocham". Następnie przepiękne kreacje zaprezentowały m.in. Magdalena Boczarska, Grażyna Torbicka czy Marta Lech-Maciejewska.

Marcela Leszczak odsłoniła bieliznę na czerwonym dywanie

Zanim ambasadorki L'Oreal Paris pojawiły się na wybiegu, inne gwiazdy przeszły przez czerwony dywan. Zaprezentowały przy tym różne odsłony nowoczesnej elegancji. Większość sław zdecydowała się na klasyczną czerń. Niektóre postanowiły się jednak wyłamać i przywdziać anielską biel.

Na ściance pokazała się m.in. Marcela Leszczak (33 l.). Piękna modelka ubrana była od stóp do głów. Jej kreacji nie da się jednak określić jako skromnej. Wykonana z czarnej koronki suknia sporo odsłaniała, a spod delikatnego materiału przebijała bielizna. Nie tylko Leszczak postanowiła odsłonić nieco więcej. W naszej galerii zobaczycie, kto zaskoczył stylizacją, a kto zachwycił.

