Grażyna Torbicka dzielnie walczyła z pluchą. Ledwo było ją widać! Ale nie straciła szyku

Grażyna Torbicka ma 65 lat i od dekad bryluje i w telewizji, i na czerwonych dywanach, gdzie zniewala czarem oraz szykiem. Ale nie tylko! Nawet plucha podczas polskiej zimy nie jest w stanie sprawić, by gwiazda straciła na elegancji. Torbicka ma w sobie "to coś", co powoduje, że zawsze i wszędzie prezentuje się po prostu doskonale. Zobaczcie sami!