Grażyna Torbicka oraz jej ukochany Adam Torbicki są małżeństwem od 1981 roku. Zakochani od lat uchodzą za jedną z bardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Niedawno pojawili się na premierze filmu "Wróbel" w jednym z warszawskich kin. Oboje wyglądali rewelacyjnie.

Grażyna Torbicka wraz z mężem brylują na premierze filmu

Grażyna Torbicka od lat zachwyca wrodzoną charyzmą, ogromną filmową wiedzą, a także doskonałym wyczuciem stylu. Gwiazda na premierze filmu pojawiła się w czarnej stylizacji, w której wyglądała obłędnie. Cały look uzupełniła dodatkami w pepitkę. Szpilki oraz niewielka torebka idealnie tu pasowały.

Z kolei mąż Grażyny Torbickiej Adam Torbicki tego dnia wybrał niebieską koszulę, granatową marynarkę, brązowe spodnie oraz buty. Trzeba przyznać, że para wyglądała bardzo stylowo i modnie. Klasyka w ich wydaniu bezsprzecznie się broni.

Grażyna Torbicka opowiedziała, jak zachowuje młody wygląd

Jakiś czas temu na jaw wyszło, że Grażyna Torbicka ma sprawdzony trik na zachowanie młodego wyglądu. Okazuje się, że wystarczy dobrze dobrany krem do twarzy, aby przez lata cieszyć się piękną cerą.

"Optymizm jest najlepszym lekarstwem. Lubię też poranną, zimną kąpiel twarzy, lodowatą wodą. To mnie budzi do życia. Potem krem, który daje mi poczucie komfortu. Nie stosuję bardzo wielu kosmetyków. Mam delikatną skórę, ona obciążona staje się zmęczona. Staram się mieć jeden odpowiedni krem na dzień, jeden na noc. Ich główną cechą jest to, że są bardzo nawilżające" - powiedziała dziennikarka w wywiadzie dla "DDTVN".

W tym samym wywiadzie Torbicka przyznała, że nie zamierza ingerować w swoją twarz różnymi zabiegami.

"Całe życie zawodowe pracowałam na twarz, to dlaczego mam ją teraz zmieniać? Nigdy o tym nie myślałam, a nawet jeśli się kiedykolwiek zastanawiałam, to przyznam, że jakakolwiek ingerencja w twarz jest dla mnie dużym dyskomfortem. Naturalne zawsze jesteśmy znacznie bardziej przekonujące. To mi się podoba u kobiet, żeby nie zatracać w tych różnych codziennych czynnościach i obowiązkach tych 15 minut dla siebie. Tego nauczyła mnie mama" - mówiła "Dzień Dobry TVN".

