Grażyna Torbicka zachwyciła na premierze. Nie do wiary, że ma 65 lat

W poniedziałkowy wieczór odbyła się uroczysta premiera platformy Max. Podczas tego doniosłego wydarzenia na ściance pojawił się istny tłum gwiazd. Wśród zaproszonych gości zjawiły się między innymi Martyna Wojciechowska, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Malwina Wędzikowska oraz Grażyna Torbicka. Ta ostatnia skradła nasze serca.

Grażyna Torbicka niczym nastolatka

Grażyna Torbicka na imprezie pojawiła się w długiej czarnej kreacji. Suknia maxi swoim wyglądem przypominała nieco płaszcz. Strój ozdobiony był złotymi guzikami, które dodały klasy. Trzeba przyznać, że 65-latka w ogóle nie wygląda na swój wiek. Torbicka do stylizacji dodała czarną torebkę na długim pasku. Gwiazda nie zapomniała też o odpowiednim wymodelowaniu włosów oraz przygotowaniu makijażu. Usta podkreśliła błyszczącą pomadką, z kolei na policzkach pojawił się delikatny róż.

Grażyna Torbicka zdradziła przepis na piękny wygląd

Okazuje się, że Grażyna Torbicka ma jeden sprawdzony trik na zachowanie młodego wyglądu.

"Optymizm jest najlepszym lekarstwem. Lubię też poranną, zimną kąpiel twarzy, lodowatą wodą. To mnie budzi do życia. Potem krem, który daje mi poczucie komfortu. Nie stosuję bardzo wielu kosmetyków. Mam delikatną skórę, ona obciążona staje się zmęczona. Staram się mieć jeden odpowiedni krem na dzień, jeden na noc. Ich główną cechą jest to, że są bardzo nawilżające" - powiedziała dziennikarka w wywiadzie dla "DDTVN".

Gwiazda w tym samym wywiadzie przyznała, że nie zamierza ingerować w swoją twarz różnymi zabiegami.

"Całe życie zawodowe pracowałam na twarz, to dlaczego mam ją teraz zmieniać? Nigdy o tym nie myślałam, a nawet jeśli się kiedykolwiek zastanawiałam, to przyznam, że jakakolwiek ingerencja w twarz jest dla mnie dużym dyskomfortem. Naturalne zawsze jesteśmy znacznie bardziej przekonujące. To mi się podoba u kobiet, żeby nie zatracać w tych różnych codziennych czynnościach i obowiązkach tych 15 minut dla siebie. Tego nauczyła mnie mama" - mówiła "Dzień Dobry TVN".

