Sława Przybylska ma 92 lata i wciąż nosi mini. Tak wygląda na najnowszych zdjęciach!

Sława Przybylska ma już 92 lata, ale i w mediach, i w sieci z chęcią chwali się formą. A ma ją zaskakującą dobrą! Gwiazda pokazała się ostatnio w "Dzień dobry TVN", gdzie nie tylko udzieliła wywiadu, ale nawet zatańczyła. Jak przyznała, ma swój sposób na to, by tryskać energią każdego dnia.

Narzekanie jest najgorszą cechą. Jest w naszym mózgu. Skreślam narzekanie i uczę ludzi, żeby nie narzekać. Kiedy budzę się rano, to widzę przez okno piękne brzozy. One teraz zasypiają, ale od wiosny są jak tancerki smukłe, białe, piękne i tańczą, jak jest wiatr. Ta brzoza dodaje mi siły. Ja do niej mówię, ja ją podziwiam i ja tańczę z nią. Ona mnie uczy tańca, ruchu pewnego, który jest dla mnie cudowny - opowiadała.

Sława Przybylska, którą Polacy znają przede wszystkim dzięki hitowi "Pamiętasz, była jesień", dodała:

Czas jest naprawdę wieczny, on się nie zmienia. To my się zmieniamy, przemijamy w czasie. Przemijajmy radośnie. Tej radości przemijania nauczyła mnie moja cudowna mama, która miała ogromne poczucie piękna. Czasami mówiła: "Patrz, jest zachód słońca. Jakie kolory, chmury, jak one się zmieniają, tak zmienia się życie. Pamiętaj, zmieniaj się radośnie".