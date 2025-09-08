Dorota Goldpoint ubiera Agatę Dudę i Irenę Santor. Teraz Polka podbija Azję!

Ubierała Agatę Dudę, teraz podbija azjatycki rynek!

Dorota Goldpoint przez osiem lat kreowała wizerunek byłej pierwszej damy. Współpraca zakończyła się miesiąc temu. Teraz projektantka podbija Chiny, gdzie wzięła udział w wydarzeniu „Moda China”, które zgromadziło czołowych twórców, ekspertów i pasjonatów mody z wielu krajów. Tam zasiadła m.in. w jury konkursu młodych projektantów.

Ale najważniejszym punktem programu był dla projektantki pokaz mody, który odbył się w środę 3 września. Po Paryżu, Cannes i Dubaju przyszedł czas na Szanghaj. Dorota Goldpoint, która ubiera między innymi Irenę Santor i pracowała z byłą pierwszą damą, Agatą Dudą, przywiozła z Polski do Azji aż 42 kreacje z kolekcji „Eternal Grace”. Na wybiegu królowały wełna i jedwab.

- Możliwość pokazania kolekcji w chińskiej stolicy mody było moim kolejnym pomysłem na rozwój międzynarodowy. Jestem otwarta na nowe doświadczenia i nie boję się wyzwań, poznaję ludzi, którzy doceniają moją kreatywność i nos do biznesu. Tak też było i tym razem, zostałam zaproszona na duże wydarzenie modowe, przygotowałam kolekcję, która odzwierciedla DNA mojej marki, luksusowy minimalizm oparty na naturalnych tkaninach

– mówi Dorota Goldpoint. Wysoka jakość tkanin, proste i eleganckie formy spodobały się Chińczykom. Znani z kopiowania i często słabej jakości produktów, docenili kunszt projektantki z Polski. Znacząco kiwali głowami.

Dorota Goldpoint na wystawie „Moda China”

Dorota Goldpoint spotkała się z uznaniem nawet wiceszefa chińskiego Narodowego Przemysłu Lekkiego Li Yuzhonga. Nic dziwnego, że miejscowi oficjele poprosili ją o wskazówki jak odzyskać utracone zaufanie do jakości produktów.

- Od dwóch lat regularnie odwiedzam Chiny i jestem pod wrażeniem jak wspaniałe mają produkty. To ten kraj przez wieki słynął z porcelany, naturalnej medycyny i jedwabiu. Powinni znowu postawić na jakość, z której znani byli przez tysiąclecia. Ja już im zaufałam. Nawiązałam współpracę z chińskim instytutem badawczym, który od ponad 70 lat bada wpływ żeńszenia na ludzki organizm. Efektem jest linia kosmetyków dla mojej marki. Nie mogę doczekać się momentu, kiedy oddam je w ręce Polek

– dodaje projektantka. Dorota Goldpoint wzięła też udział w wystawie „Moda China”, gdzie zaprezentowano twórczość chińskich projektantów. Polka miała tam wystąpienie, swoją refleksję nad rolą mody w dzisiejszym świecie, pt. „Co oznacza zrównoważona elegancja?”.

- Moim zdaniem prawdziwa elegancja wykracza poza chwilowe trendy i sezonowe zmiany. Projektowanie we współczesnym świecie musi być odpowiedzialne. Sięgając po bele materiałów i nożyce, musimy zwracać uwagę na ich jakość oraz ponadczasową formę, by ubrania służyły nam kilka sezonów. To na pewno przysłuży się naszej planecie. Jakość i ponadczasowość ma znaczenie. Zrównoważona elegancja to piękno, które trwa, szanuje naturę i człowieka, inspirując do życia w harmonii

– mówi nam Dorota Goldpoint.

