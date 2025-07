Wieloletnia stylistka Agaty Dudy zdradza kulisy swojej pracy. Tak w pracowni mówiły na pierwszą damę

Agata Duda dała się poznać jako kobieta o formalnym guście. Nie da się przyłapać na modowej wpadce, a jej znakiem rozpoznawczym są kreacje łączące w sobie ponadczasową klasykę z najnowszymi trendami. Najczęściej można oglądać ją w damskich garniturach z marynarkami o nietypowym kroju. Wiele z tych strojów to dzieło pracowni Doroty Goldpoint, która od lat współpracuje z pierwszą damą. W "Porannym Rongu 7:50" opowiedziała o kulisach swojej pracy. Jak podkreśliła, ubieranie pierwszej to wielka nobilitacja, ale też spore wyzwanie.

- Nie wystarczy tylko projektować i szyć suknie. Trzeba przestrzegać przede wszystkim różnych zasad, bardzo ważnych zasad protokołu dyplomatycznego. Ta współpraca musi by bardzo spójna. To musi być integracja trzech elementów: po pierwsze zasady protokołu, po drugie kraj, który para prezydencka odwiedza (więc kultura tego kraju, kolory, zwyczaje). Nie zapominajmy, że pierwsza dama zanim objęła to stanowisko miała swój styl, jakieś preferencje modowe. Należy to uwzględnić, aby nie czuła się przebrana, aby czuła się cały czas "w swojej skórze" - mówiła stylistka.

Dorota Goldpoint podkreśliła, że traktuje swoją pracę jako służbę Polsce i samej Agacie Dudzie. W rozmowie z Karoliną Pajączkowską ujawniła także, jak się pracuje z pierwszą damą.

- Wielki ukłon w stronę pani prezydentowej za to, że jest osobą bardzo konkretną i osobą, z którą się bardzo dobrze współpracuje, ponieważ wie czego i jest osobą zdyscyplinowaną więc nie pozwala sobie na różne odstępstwa od protokołu dyplomatycznego - stwierdziła.

Jak podkreśliła, najczęściej zajmowała się przygotowywaniem kreacji na oficjalne spotkania, zagraniczne wyjazdy czy przyjazd zagranicznych gości. Jak się okazuje, przed ważnymi wydarzeniami dostaje spis wytycznych od Kancelarii Prezydenta lub od Ministerstwa Spraw Zagranicznych co do tego, jak powinien wyglądać strój dla małżonki prezydenta.

- Dostaję wytyczne szczególnie w sytuacjach takich ekstremalnych czyli koronacje głów państwa czy pogrzeby, tak jak ostatnio pogrzeb papieża czy pogrzeb królowej Elżbiety kilka lat wcześniej. Dostajemy tutaj bardzo szczegółowe, wręcz restrykcyjne wymagania co do tego, jaka ma być długość sukienki i inne wymagania, jak chociażby rajstopy, które należy włożyć na takie okazje - mówiła Dorota Goldpoint.

Stylistka Agaty Dudy zdradziła także, jak wygląda proces przygotowywania strojów. Jak się okazuje, to wieloetapowy proces, a na każdym z etapów ma swój udział pierwsza dama.

- Zwykle szkicuję to, co chciałabym zaproponować. To bardzo robocze szkice. Opisuję kolorystkę, materiały, jakie widzę w danej stylizacji. Najpierw są rozpatrywane szkice, a jeśli jakiś projekt jest zaakceptowany, czasami poprawiamy, przedstawiamy próbki tkanin, kolorystkę. [...] Następnie szyjemy w formie roboczej stylizację. Są przymiarki, a potem już tylko dopasowanie i prace nad detalem - wymieniła.

Wszystko po to, by "Lady" - jak nazywają w pracowni Agatę Dudę - mogła wypróbować i wstępnie przymierzyć się do zarówno do materiału, jak i do barwy i ocenić, czy będzie się dobrze czuć z każdym elementem.

