Magda Mołek opublikowała zapowiedź nowego odcinka swojego internetowego programu "W moim stylu", w którym gości Julię Kamińską. Choć rozmowa dotyczyła wielu ważnych tematów, od hejtu po kulisy pracy w branży, to właśnie krótki fragment o macierzyństwie przyciągnął największą uwagę odbiorców. I wywołał burzliwą dyskusję w komentarzach. Zrobiło się nieprzyjemnie?

Zobacz też: Komarnicka przerywa milczenie po rozstaniu z Klynstrą! Tak skomentowała rozwód

Julia Kamińska zamilkła, a widzowie nie mają wątpliwości. Internauci oburzeni po wywiadzie Mołek

Julia Kamińska od lat konsekwentnie chroni swoją prywatność. Choć wiadomo, że w jej życiu uczuciowym zaszły zmiany i że jest obecnie szczęśliwie zakochana, aktorka rzadko dzieli się szczegółami na forum publicznym. W przeszłości przez długi czas była związana ze scenarzystą Piotrem Jaskiem, jednak po rozstaniu ograniczyła medialne zwierzenia.

W programie Magdy Mołek aktorka otworzyła się na temat trudnych doświadczeń zawodowych, niechęci ze strony środowiska oraz presji, z jaką mierzą się kobiety w show-biznesie. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat macierzyństwa. Mołek wprost zapytała, dlaczego jest to dla Kamińskiej tak poruszający temat. Aktorka odpowiedziała szczerze, że chciałaby zostać mamą.

Wydawało się, że to naturalny moment na zamknięcie wątku. Chwilę później padło jednak kolejne pytanie: "czy to jest niemożliwe?" Julia Kamińska nie udzieliła odpowiedzi, ale na jej twarzy pojawiło się wyraźne skrępowanie. Prowadząca szybko przerwała temat, kwitując sytuację krótkim "okej".

Ten fragment wystarczył, by internauci podzielili się na dwa obozy. Choć wielu chwaliło rozmowę Mołek, inni nie kryli oburzenia. W komentarzach pojawiły się głosy, że pytanie było zbyt osobiste i przekroczyło granice delikatności. Część widzów podkreślała, że kwestie macierzyństwa mogą wiązać się z bolesnymi doświadczeniami, o których nikt nie ma obowiązku mówić publicznie. Czy Mołek, która od lat "jest" w mediach nie nauczyła się jeszcze, że są pewne granice czy może wydaje jej się, że ona może więcej niż przeciętny dziennikarz?

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Magda Mołek o krok od gigantycznej wtopy na samym początku! Mogła stracić zęby

Zobacz naszą galerię: Julia Kamińska zamilkła, a widzowie nie mają wątpliwości. Internauci oburzeni po wywiadzie Mołek

Sonda Lubisz Julię Kamińską? Tak Nie Nie mam o niej zdania