Pod koniec sierpnia media obiegła wiadomość o rozstaniu Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry. Jak ustalił Pudelek, do jednego z warszawskich sądów wpłynął pozew rozwodowy. Do tej pory aktorzy jednak konsekwentnie milczeli i nie komentowali tych doniesień. Magda Mołek postanowiła to zmienić i wprost zapytała Emilię o rozwód. Miało to miejsce w jej programie "W moim stylu".

Czy "rozwód" to słowo klucz w twoim życiu?

- zapytała Magda Mołek.

Emilia Komarnicka nie odpowiedziała wprost, a jedynie z uśmiechem stwierdziła:

Trudne się wylosowało z maszyny - zaczyna Komarnicka, dodając, że wie, iż ten temat "grzeje" w sieci. - Szekspir mówił, że każda scena jest o miłości - dodała po chwili.

Mołek nie odpuszczała, zauważając, że:

Rozwody - a mam duże doświadczenie - są o miłości, a raczej o jej braku.

Na co aktorka odpowiedziała refleksyjnie:

A gdybyśmy mówiły o miłości do człowieka? Na pewno rozwody są o ogromnej lekcji, totalnym laboratorium siebie, dowiedzenia się ogromu o sobie. Słowo klucz moich ostatnich czasów to zachwyt.

Prowadząca zareagowała śmiechem:

Ładnie wybrnęłaś - skomentowała, po czym dodała żartobliwie: - Nic nie powiedziałaś, jesteś jak sejf.

Komarnicka i Klynstra zrezygnowali z podwójnych nazwisk, a potem ogłoszono ich rozwód

O tym, że w małżeństwie Komarnickiej i Klynstry nie dzieje się najlepiej, zaczęto mówić jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem informacji o rozwodzie. Oboje zrezygnowali z podwójnych nazwisk.

Każdy z nas ma swój zawodowy tor. Od teraz artystycznie posługujemy się własnymi nazwiskami. Dzięki za uwzględnienie. Moc serdeczności, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra

- przekazali wówczas małżonkowie.

Historia miłości Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry

Komarnicka i Klynstra poznali się wiele lat temu na planie serialu, jednak – jak sami wspominali – długo nie patrzyli na siebie w ten sposób.

Nasze poznanie to opowieść o tym, że wszystko ma swój czas. Znaliśmy się kilka lat z planu, ale nigdy nie zamieniliśmy prywatnie więcej niż trzy zdania. Bardzo długo nie byliśmy zainteresowani sobą nawzajem. Przede wszystkim byłam wtedy w innym związku. I potem ten związek się zakończył, i długo potem przyszedł dzień, kiedy spojrzeliśmy na siebie inaczej. Musieliśmy do tego dojrzeć

- mówiła Emilia Komarnicka w styczniu 2024 r. w rozmowie z magazynem "Ludzie i Wiara".

Para pobrała się w 2017 roku i doczekała dwóch synów – Kosmy i Tymoteusza. Choć dziś ich drogi się rozchodzą, nadal łączą ich wspólne obowiązki rodzicielskie. Jakiś czas temu widziano ich razem pod szkołą jednego z synów, co sugeruje, że mimo rozstania starają się zachować poprawne relacje dla dobra dzieci.

