Komarnicka przerywa milczenie po rozstaniu z Klynstrą! Tak skomentowała rozwód

rr
2025-10-09 12:05

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra przez lata uchodzili za bardzo zgraną parę. Małżeństwo wspólnie wychowywało dwóch synów i przez wiele lat tworzyli związek, który dla wielu był przykładem partnerskiej relacji opartej na chrześcijańskich wartościach. Tym większym zaskoczeniem dla fanów była informacja, że aktorzy zdecydowali się zakończyć swoje małżeństwo. Emilia Komarnicka po raz pierwszy odniosła się do tego tematu w rozmowie z Magdą Mołek w internetowym programie "W moim stylu".

Pod koniec sierpnia media obiegła wiadomość o rozstaniu Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry. Jak ustalił Pudelek, do jednego z warszawskich sądów wpłynął pozew rozwodowy. Do tej pory aktorzy jednak konsekwentnie milczeli i nie komentowali tych doniesień. Magda Mołek postanowiła to zmienić i wprost zapytała Emilię o rozwód. Miało to miejsce w jej programie "W moim stylu".

Czy "rozwód" to słowo klucz w twoim życiu?

- zapytała Magda Mołek.

Emilia Komarnicka nie odpowiedziała wprost, a jedynie z uśmiechem stwierdziła:

Trudne się wylosowało z maszyny - zaczyna Komarnicka, dodając, że wie, iż ten temat "grzeje" w sieci. - Szekspir mówił, że każda scena jest o miłości - dodała po chwili.

Mołek nie odpuszczała, zauważając, że:

Rozwody - a mam duże doświadczenie - są o miłości, a raczej o jej braku.

Na co aktorka odpowiedziała refleksyjnie:

A gdybyśmy mówiły o miłości do człowieka? Na pewno rozwody są o ogromnej lekcji, totalnym laboratorium siebie, dowiedzenia się ogromu o sobie. Słowo klucz moich ostatnich czasów to zachwyt.

Prowadząca zareagowała śmiechem:

Ładnie wybrnęłaś - skomentowała, po czym dodała żartobliwie: - Nic nie powiedziałaś, jesteś jak sejf.

Komarnicka i Klynstra zrezygnowali z podwójnych nazwisk, a potem ogłoszono ich rozwód

O tym, że w małżeństwie Komarnickiej i Klynstry nie dzieje się najlepiej, zaczęto mówić jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem informacji o rozwodzie. Oboje zrezygnowali z podwójnych nazwisk.

Każdy z nas ma swój zawodowy tor. Od teraz artystycznie posługujemy się własnymi nazwiskami. Dzięki za uwzględnienie. Moc serdeczności, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra

- przekazali wówczas małżonkowie.

Historia miłości Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry 

Komarnicka i Klynstra poznali się wiele lat temu na planie serialu, jednak – jak sami wspominali – długo nie patrzyli na siebie w ten sposób.

Nasze poznanie to opowieść o tym, że wszystko ma swój czas. Znaliśmy się kilka lat z planu, ale nigdy nie zamieniliśmy prywatnie więcej niż trzy zdania. Bardzo długo nie byliśmy zainteresowani sobą nawzajem. Przede wszystkim byłam wtedy w innym związku. I potem ten związek się zakończył, i długo potem przyszedł dzień, kiedy spojrzeliśmy na siebie inaczej. Musieliśmy do tego dojrzeć

- mówiła Emilia Komarnicka w styczniu 2024 r. w rozmowie z magazynem "Ludzie i Wiara".

Para pobrała się w 2017 roku i doczekała dwóch synów – Kosmy i Tymoteusza. Choć dziś ich drogi się rozchodzą, nadal łączą ich wspólne obowiązki rodzicielskie. Jakiś czas temu widziano ich razem pod szkołą jednego z synów, co sugeruje, że mimo rozstania starają się zachować poprawne relacje dla dobra dzieci.

