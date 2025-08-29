Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra rozwodzą się? "Pozew trafił do jednego z warszawskich sądów"

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra osiem lat temu stanęli na ślubnym kobiercu i tworzyli - wydawało się - szczęśliwe małżeństwo. Od jakiegoś czasu jednak krążyły plotki o ich rozstaniu. Teraz przełomowe wiadomości przekazał portal Pudelek. W serwisie czytamy, że Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra się rozwodzą, a "pozew trafił do jednego z warszawskich sądów"

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra rozwód

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra się rozwodzą - tak przynajmniej wynika z artykułu, który w piątek, 29 sierpnia, pojawił się w Pudelku. Ponoć pozew trafił już do jednego z warszawskich sądów. O tym, że w małżeństwie nie dzieje się najlepiej, mówiło się od dawna. Sami zainteresowani jednak nabierali wody w usta. Teraz wygląda na to, że rozwód jest już przesądzony. Co ciekawe, niedawno pisaliśmy o szalonej wyprawie znanej z "Na dobre i na złe" aktorki ze popularnym tancerzem Stefano Terrazzino.

Sycylia. Wyspa, która za każdym razem przytula mnie. Czuję, że wracam do domu. Dzięki Stefano Terrazzino poznałam ją trochę od kuchni, więc z każdym kolejnym razem staje się coraz bardziej oswojona. Grazie, Sicilia. Tak pięknie mnie przyjmujesz 

- pisała Emilia Komarnicka w mediach społecznościowych.

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra zmienili nazwiska

Wcześniej aktorka i Redbad Klynstra zrezygnowali z podwójnych nazwisk. Jak sami podkreślili w oświadczeniu, z powodów zawodowych. 

Każdy z nas ma swój zawodowy tor. Od teraz artystycznie posługujemy się własnymi nazwiskami. Dzięki za uwzględnienie. Moc serdeczności, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra

- napisali. Informacje o rozwodzie mogą jednak rzucać nowe światłą na tę decyzję. 

Redbad Klynstra urodził się w Amsterdamie. Od lat jednak mieszka w Polsce. Kojarzony jest z prawicą. W 2010 roku został członkiem Warszawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, a w Telewizji Republika w latach 2013–2016 prowadził magazyn kulturalny "Republika kultury". Zagrał w wielu polskich filmach i serialach, podobnie jak żona. Para ma dwóch synów: Kosmę (7 l.) i Tymoteusza (5 l.). 

