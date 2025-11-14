Kołakowska uderza w Karolaka? Aktor komentuje przejmujący wpis byłej partnerki

Choć Violetta Kołakowska od lat funkcjonuje w przestrzeni publicznej, to niezbyt często zdarza się, by tak otwarcie mówiła o swoich emocjach. Tym razem postanowiła przerwać milczenie i opowiedzieć o trudnych doświadczeniach, które, jak sama podkreśla, zostawiły głębokie ślady na jej psychice. Komentarz skierował wzrok wszystkich w stronę Tomasza Karolaka, o którym w poruszającym wpisie wspomniała modelka.

Zobacz też: Tak wygląda Viola Kołakowska po rozstaniu z Karolakiem. Cała na czarno

Violetta Kołakowska uderzyła w Tomasza Karolaka? Mamy odpowiedź aktora!

Komentarz Violetty Kołakowskiej pojawił się na facebookowym profilu "Katarzyna Polańska Twój Dobrostan", to właśnie tam Katarzyna dodała recenzję filmu Smarzowskiego "Dom dobry". W sekcji komentarzy zaroiło się od osobistych przemyśleń fanów influencerki, w tym Violetty Kołakowskiej, która postanowiła opisać swoje doświadczenia.

W swoim wpisie Kołakowska otworzyła się bardziej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Opowiadała o samotności, o walce, którą jak sugeruje, musiała toczyć bez wystarczającego wsparcia.

Kasiu… jak ja to dobrze znam i z domu przmicowegi gdzie byłam bita do krwi molestowana i później z przemocy psychicznej narcyzstycxnej gdzie jako zawłaszczona zależna od partnera ojca dzieci nie dostałam żadnego wsparcia do tej pory od nikogo kto muglby mi pomóc wyjść z tego pomagając z pracą. Wszycy jego oklaskują i wspierają bo potrafi świetnie grać ofiarę. Tylko że ofiarą jest to d a oni sobie świetnie radzą. Stwierdzone cptsd mam ja nie on.. Przez lata utrzymywał mnie na smyczy obiecując że zaraz wrócę do pracy że pomoże że projekty na mnie czekają itd..: później że pomoże pomimo wszystko ostatecznie zostałam z niczym a on stworzył swoją markę bo mógł bo ktoś mu wychował dzieci i poprowadził cały dom . Reszta mimusiala sie dostosowac. Trudni z tego zaklętego kręgu wyjść pomimo wieloletniej pracy ze sobą - czytamy w sekcji komentarzy wpis Violetty Kołakowskiej (zachowano oryginalną pisownię).

"Super Express" postanowił skontaktować się z Tomaszem Karolakiem, aby poznać jego perspektywę. Aktor ograniczył się do jednego, krótkiego słowa.

"Przykro." - odpisał "Super Expressowi" Tomasz Karolak.

Zobacz też: Skandal przed finałem "Tańca z Gwiazdami". Karolak poleciał wulgaryzmem o Kaczorowskiej! Szok!

Zobacz naszą galerię: Kołakowska uderza w Karolaka? Aktor komentuje przejmujący wpis byłej partnerki

Sonda Lubisz Tomasza Karolaka? TAK NIE