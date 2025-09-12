Dakota Johnson i Margot Robbie prawie nagie na ściance! Zero pola dla wyobraźni, wszystko widać!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-09-12 13:12

Od jakiegoś czasu na ściankach i czerwonych dywanach gwiazdy prześcigają się nie na to, która się lepiej ubierze, a na to, która więcej pokaże. Kolejny sezon święci triumfy tzw. "naked dress", czyli ukazująca nagie ciało kreacja. W tym tygodniu dwie wielkie gwizdy Hollywood - Dakota Johnson i Margot Robbie - postawiły na siateczkowe kreacje. Która wypadła lepiej? Są jak dzień i noc!

Dakota Johnson w czarnej koronce

Dakota Johnson ściągnęła na sobie całą uwagę na czerwonym dywanie w czwartek w Nowym Jorku, gdzie odbyła się czwarta doroczna kolacja Fundacji Keringa. Gwiazda "50 twarzy Greya" i ostatniego obrazu z Pedro Pascalem - "Materialiści" - na tę okazję wybrała bardzo odważną "sukienkę" domu mody Gucci. Choć trudno nazwać sukienką koronkę, która została narzucona na czarną bieliznę. Czarna "firanka" była pięknie haftowana kamieniami, które połyskiwały w świetle fleszy, ale niewiele zakrywała. Choć i tak pokazała mniej, niż jej koleżanka po fachu... w końcu miała na sobie czarną bieliznę, i to względnie zabudowaną - przynajmniej z przodu. Z tyłu majtki pokazały dolną część pośladków aktorki całemu światu.

Margot Robbie utonęła w klejnotach i... pokazała stringi

Margot Robbie postanowiła ostatecznie zerwać ze stylem "Barbie" na londyńskiej premierze swojego najnowszego filmu, "Wielka, odważna, piękna podróż", gdzie zagrała obok Colina Farrella. Aktorka, która jeszcze niedawno była widywana głównie w Chanel, tym razem postawiła na bardzo drapieżny projekt Armani Privé.

"Sukienka", czy raczej siateczka w cielistym kolorze cała została wyszyta kolorowymi koralikami, układającymi się we wzory przypominające kwiaty i inne abstrakcyjne wzory. Z przodu zmyślny deseń przykrył strategiczne miejsca na cele aktorki, np. sutki, bo stanika nie założyła. Ale prawdziwą sensację Margot Robbie wywołała, gdy odwróciła się tyłem! Widać jej było całą pupę, odzianą pod kreacją jedynie w cieliste stringi! Do tego sukienka miała całe plecy gołe, a wycięcie kończyło się dosłownie milimetry nad zadkiem. Na plecach pojawił się też łańcuch zebrany na środku w bogatą broszkę. Ponieważ na ciele aż tyle się działo - całość uzupełniła skromna, przylizana fryzura i naturalny, delikatny  makijaż.

Galerię Dakoty Johnson i Margot Robbie znajdziecie pod tekstem

