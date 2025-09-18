To zdanie wypowiedziane podczas rozmowy kwalifikacyjnej zwiększy Twoje szanse. Rekruterzy bardzo je sobie cenią

Rozmowy kwalifikacyjne to stresujący, ale nieunikniony element poszukiwania pracy, podczas którego łatwo popełnić błędy.

Krytyka poprzedniego pracodawcy to błąd, który może przekreślić Twoje szanse na zatrudnienie, podczas gdy chęć rozwoju jest bardzo ceniona.

Unikaj rozmów osobistych i traktowania stanowiska jako tymczasowego przystanku; przygotuj pytania, aby pokazać zaangażowanie.

Chcesz poznać więcej wskazówek, które pomogą Ci zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej? Przeczytaj ten artykuł!

Jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? To zdanie może Ci pomóc

W dzisiejszych czasach rozmowy kwalifikacyjne to nieodłączony element poszukiwania pracy. Prawie każdy czynny zawodowo człowiek odbędzie ich w swoim życiu przynajmniej kilka. Często są one stresujące, a każdy chce wypaść jak najlepiej. Zdarza się, że nieświadomie popełniamy błędy, które mogą wpłynąć na proces rekrutacji.

Rekruterzy zwracają uwagę, że najgorsze co możemy zacząć robić to krytyka poprzedniego pracodawcy. Nikt nie odważy się nas zatrudnić wiedząc, że w krytycznych sytuacjach możemy zacząć obgadywać obecnego pracodawcę. Na drugim biegunie są wszystkie zdania związane z naszym rozwojem. Przyszli pracodawcy bardzo lubią, gdy ich pracownik wykazuje chęć rozwoju oraz dalszego edukowania się. Cenią sobie elastyczność pracownika oraz jego skłonności do poszerzania swoich kompetencji. Wypowiedziane zdanie "wiem, w jakim kierunku chcę się rozwijać" może pozytywnie wpłynąć na ocenę Twojej osoby.

Tego nigdy nie mów na rozmowie kwalifikacyjnej. Te zdanie pogrzebią Twoje szanse na zatrudnienie

Poza krytyką poprzedniego pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej należy unikać kilku zagadnień. Przede wszystkim staraj się być profesjonalny. Rozmowy o rodzinie, zwierzętach odłóż na inną okazję. Unikaj również przyznawania się, że stanowisko, na które aplikujesz nie jest Twoim wymarzonym i traktujesz je jedynie jako przystanek w swojej karierze. Żaden pracodawca nie chce być jedynie opcją, a ryzyko, że szybko odjedziesz jest dla nie za duże.

Ważnym aspektem podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest również czas na Twoje pytania. Specjaliści od rekrutacji zwracają uwagę, że osoby, które mają własne pytania i są zaangażowane w proces robią lepsze wrażenie. Przed rozmową kwalifikacyjną przygotuj sobie kilka pytań o przyszłego pracodawcę, które Cię interesują. Wykaż inicjatywę i pokaż, że jesteś osobą ciekawą i nie bojąca się zadawania pytań.