Dodaję do niej masło i bułkę tartą. Rzodkiewka w takim wydaniu smakuje obłędnie

Rzodkiewka doskonale łączy się z sałatą, pomidorami jajkami i śmietaną. Znakomicie smakuje na ciepło i na zimno i można z niej przygotować wiele dań. Powinniśmy po nią sięgać właśnie wczesną wiosną, bo skutecznie przeciwdziała zdrowotnym skutkom przesilenia — niweluje zmęczenie, wzmacnia odporność, poprawia pamięć i koncentrację. Na rynku jest dostępnych wiele odmian: różowa, czarna, biała, zielona czy żółta. Możemy także kupić rzodkiewki o różnym kształcie, smaku i wielkości. Chociaż najpopularniejsza jest czerwona i okrągła. Rzodkiewka i jej wspaniałe właściwości były znane już starożytnym cywilizacjom. Zachwycali się nią np. Chińczycy, którzy do dziś uważają, że oprócz kapusty i tofu, rzodkiewka jest najzdrowszym i najbardziej wartościowym pożywieniem. Jednak Chińczycy zajadają się jej starszą siostrą, czyli rzodkwią. Rzodkiewka, uważana za jej karłowatą odmianę, to dzieło Egipcjan. Uprawiali ją już w pierwszych wiekach naszej ery. Do Europy dotarła w XIII wieku za sprawą Rzymian, którzy podawali ją z miodem i octem.

Rzodkiewka znakomicie smakuje także na ciepło. Można ją dusić i zapiekać. Świetna jest gotowana, polana masłem i posypana bułka tartą, lub zielonym koperkiem. Wystarczy wrzucić ja na 2-3 minuty do wrzącej osolonej wody, a następnie obficie oblać roztopionym, palonym masłem z bułką tartą. Można przygotować także rzodkiewkowe curry z mleczkiem kokosowym. Żeby nic się nie zmarnowało, możemy wykorzystać także liście. Najmniejsze, najmłodsze sprawdzą się w sałatce. Pozostałe możemy zmiksować z pietruszką oraz czosnkiem i oliwą. Takie pesto będzie smakowało z makaronem, ryżem lub jako pasta na kanapki.

