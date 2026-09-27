Potężny pożar sortowni śmieci na Białołęce. Kilkanaście godzin walki z żywiołem i 15 zastępów straży pożarnej w akcji

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-09-27 15:45

W sobotnie popołudnie (26 września) nad Białołęką unosiły się gęste chmury dymu. Przy ulicy Płochocińskiej 23 w pobliżu skrzyżowania z ul. Płytową doszło do potężnego pożaru sortowni odpadów prywatnej firmy.

Potężny pożar śmieci w Warszawie

Informacje o zdarzeniu potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" st kpt . Łukasz Borek- Barej z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

- W kulminacyjnym momencie podczas działań brało udział 15 naszych zastępów, 46 osób. W tym była zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitorowała atmosferę w powietrzu wokół miejsca pożaru - przekazał.

Działania strażaków trwały 11 h. Druhowie nie tylko próbowali ugasić ogień, ale również nie dopuścić, by przeniósł się on na kolejne śmieci. Hala, w której szalał niszczycielski żywioł, miała wymiary 150x50x10, a powierzchnia spalonych śmieci wyniosła 600 m2.

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Policja wyjaśnia przyczyny pożaru

Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie doznał obrażeń. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną nagłego pojawienia się ognia w sortowni śmieci. Wyjaśnianiem tej kwestii zajmie się policja.

Gęsty dym wydobywa się z dachu płonącej hali sortowni śmieci na Białołęce. O akcji strażaków przeczytasz na SE.
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