Potężny pożar sortowni śmieci na Białołęce. Kilkanaście godzin walki z żywiołem i 15 zastępów straży pożarnej w akcji

Potężny pożar śmieci w Warszawie

Informacje o zdarzeniu potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" st kpt . Łukasz Borek- Barej z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

- W kulminacyjnym momencie podczas działań brało udział 15 naszych zastępów, 46 osób. W tym była zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitorowała atmosferę w powietrzu wokół miejsca pożaru - przekazał.

Działania strażaków trwały 11 h. Druhowie nie tylko próbowali ugasić ogień, ale również nie dopuścić, by przeniósł się on na kolejne śmieci. Hala, w której szalał niszczycielski żywioł, miała wymiary 150x50x10, a powierzchnia spalonych śmieci wyniosła 600 m2.

Policja wyjaśnia przyczyny pożaru

Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie doznał obrażeń. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną nagłego pojawienia się ognia w sortowni śmieci. Wyjaśnianiem tej kwestii zajmie się policja.