Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami 48. Maratonu Warszawskiego. Podczas imprezy padł rekord

48. Maraton Warszawski
Po pochmurnej sobocie przyszła niezwykle słoneczna niedziela, a stolicę opanowali biegacze. Trasa 48. Maratonu Warszawskiego prowadziła aż przez siedem dzielnic: Śródmieście, Pragę-Południe, Pragę-Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. Na starcie pod Pałacem Kultury i Nauki zaśpiewano „Sen o Warszawie”. Emocji podczas imprezy nie brakowało. Na medal spisali się również kibice, którzy tłumnie przybyli wspierać biegaczy wypełniając aż 50 stref kibicowania utworzonych na trasie biegu.
Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami 48. Maratonu Warszawskiego
Najszybszym mężczyzną okazał się Kenijczyk Stephen Kibor, który czasem 2:09.19 poprawił swój życiowy rekord. Za nim uplasowali się Ugandyjczycy Victor Kwemboi z czasem 2:12.20 i Ezekiel Mitai - 2:12.36. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2:19.20 zajął dziewiąte miejsce.
- Dziś Polacy nie byli w czołówce, ale mamy ciekawych zawodników młodego pokolenia. Na przykład Kamil Herzyk jest dobrze zapowiadającym się biegaczem. Adam Nowicki i Mateusz Kaczor też mogą podjąć próbę pobicia rekordu kraju - oznajmił na antenie TVP Sport rekordzista Polski w maratonie Henryk Szost.
Wśród kobiet najlepsza okazała się srebrna medalistka tegorocznych mistrzostw Europy w Birmingham Węgierka Lili Anna Vindics-Toth, która z czasem 2:24.48 oprócz rekordu kraju, poprawiła też kobiecy rekord Maratonu Warszawskiego. Drugie miejsce należało do Etiopki Gelane Senbete, która uzyskała czas 2:24.57, a trzecia była Kenijka Vivian Jerotich Kosgei z wynikiem 2:28.24.
- To zawsze świetna sprawa i duża nobilitacja dla każdej imprezy, kiedy pada rekord kraju. Vindics-Toth poprawiła się o kilka minut i urwała niemal minutę z rekordu Węgier - powiedział prezes Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina.
Warszawska Dycha - zwycięzcy
Na podium towarzyszącego biegu Nice To Fit You Warszawska Dycha stanęli:
MĘŻCZYŹNI
- Aleksii Pysarew (Ukraina) 29.15
- Mateusz Kaczor (Polska) 29.36
- Adam Czerwiński (Polska) 30.59
KOBIETY
- Emilia Mazek (Polska) 34.20
- Sabina Jarząbek (Polska) 34.47
- Sakina El Adel (Włochy) 35.06
Ostatni maratończycy dotrą do mety około godziny 15:30.