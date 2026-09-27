Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami 48. Maratonu Warszawskiego. Podczas imprezy padł rekord

48. Maraton Warszawski

Po pochmurnej sobocie przyszła niezwykle słoneczna niedziela, a stolicę opanowali biegacze. Trasa 48. Maratonu Warszawskiego prowadziła aż przez siedem dzielnic: Śródmieście, Pragę-Południe, Pragę-Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. Na starcie pod Pałacem Kultury i Nauki zaśpiewano „Sen o Warszawie”. Emocji podczas imprezy nie brakowało. Na medal spisali się również kibice, którzy tłumnie przybyli wspierać biegaczy wypełniając aż 50 stref kibicowania utworzonych na trasie biegu.

Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami 48. Maratonu Warszawskiego

Najszybszym mężczyzną okazał się Kenijczyk Stephen Kibor, który czasem 2:09.19 poprawił swój życiowy rekord. Za nim uplasowali się Ugandyjczycy Victor Kwemboi z czasem 2:12.20 i Ezekiel Mitai - 2:12.36. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2:19.20 zajął dziewiąte miejsce.

- Dziś Polacy nie byli w czołówce, ale mamy ciekawych zawodników młodego pokolenia. Na przykład Kamil Herzyk jest dobrze zapowiadającym się biegaczem. Adam Nowicki i Mateusz Kaczor też mogą podjąć próbę pobicia rekordu kraju - oznajmił na antenie TVP Sport rekordzista Polski w maratonie Henryk Szost.

Wśród kobiet najlepsza okazała się srebrna medalistka tegorocznych mistrzostw Europy w Birmingham Węgierka Lili Anna Vindics-Toth, która z czasem 2:24.48 oprócz rekordu kraju, poprawiła też kobiecy rekord Maratonu Warszawskiego. Drugie miejsce należało do Etiopki Gelane Senbete, która uzyskała czas 2:24.57, a trzecia była Kenijka Vivian Jerotich Kosgei z wynikiem 2:28.24.

- To zawsze świetna sprawa i duża nobilitacja dla każdej imprezy, kiedy pada rekord kraju. Vindics-Toth poprawiła się o kilka minut i urwała niemal minutę z rekordu Węgier - powiedział prezes Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina.

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Warszawska Dycha - zwycięzcy

Na podium towarzyszącego biegu Nice To Fit You Warszawska Dycha stanęli:

MĘŻCZYŹNI

Aleksii Pysarew (Ukraina) 29.15 Mateusz Kaczor (Polska) 29.36 Adam Czerwiński (Polska) 30.59

KOBIETY

Emilia Mazek (Polska) 34.20 Sabina Jarząbek (Polska) 34.47 Sakina El Adel (Włochy) 35.06

Ostatni maratończycy dotrą do mety około godziny 15:30.