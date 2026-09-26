Podczas spacerów zbierasz żołędzie? Przynieś je do Warszawskiego ZOO! Żubry, żyrafy i małpy czekają!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-09-26 17:10

Trwa jesienna zbiórka w Warszawskim ZOO. Do 4 października można dostarczać orzechy i żołędzie, które wzbogacą dietę m.in. żubrów, żyraf czy małp. Poznaj szczegóły tej akcji i dowiedz się, jak mądrze pomóc zwierzętom.

Jesienna akcja dla zwierząt z Warszawskiego ZOO

Jak co roku, wraz z nadejściem jesieni, warszawski ogród zoologiczny ruszył ze zbiórką orzechów i żołędzi. Inicjatywa ma na celu szerzenie wiedzy o prawidłowym żywieniu zwierząt, a także kształtowanie postaw proekologicznych, empatii wobec braci mniejszych oraz umiejętności korzystania z naturalnych zasobów.

„Zebrane żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie żywienia m.in. dla: żubrów, antylop, żyraf oraz małp, dlatego powinny być dojrzałe, suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń i bez owadów w środku. Zanieczyszczone, mokre, zepsute, spleśniałe, przegniłe żołędzie i orzechy nie będą przyjmowane, gdyż mogą być zagrożeniem dla zdrowia zwierząt” - przekazali pracownicy Warszawskiego ZOO.

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Gdzie i do kiedy można dostarczać dary jesieni?

Przedstawiciele stołecznego ogrodu zoologicznego informują, że zbiórka potrwa do 4 października lub do momentu zgromadzenia określonych ilości przysmaków:

  • 1500 kg żołędzi
  • 300 kg orzechów włoskich
  • 200 kg orzechów laskowych

Gotowe paczki z darami można przynosić codziennie, w godzinach otwarcia Warszawskiego ZOO. Należy je przekazać pracownikom ochrony, którzy dyżurują przy wejściach od ulicy Ratuszowej oraz od strony Mostu Gdańskiego.

Organizatorzy przypominają, że inicjatywa ma charakter wyłącznie charytatywny, a nie promocyjny. Pracownicy placówki zaznaczają, że za przyniesione jedzenie nie przysługują darmowe bilety wstępu do zoo. W zamian ofiarodawcy mogą liczyć na ogromną wdzięczność ze strony zwierząt oraz ich opiekunów.

Ważny apel pracowników zoo. Zostawcie trochę żołędzi!

Osoby zatrudnione w Warszawskim ZOO wystosowały dodatkowy, bardzo ważny apel do wszystkich darczyńców angażujących się w zbiórkę.

„Pamiętajcie, by podczas zbierania żołędzi zostawić ich część pod drzewami dla dzikich mieszkańców okolicy. Żołędzie są przysmakiem sójek, wiewiórki też nimi nie gardzą, a dla jeleni, dzików i saren jesienny wysyp żołędzi to czas uczty. Prosimy: nie zbierajcie do ostatniego żołędzia!” - proszą.

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