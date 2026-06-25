Niemcy zakazują zapalania zniczy na cmentarzach. Mają ku temu ważny powód

Niemieckie miasta mówią „stop” zniczom

Władze Chociebuża (Cottbus) w Brandenburgii oraz Erfurtu w Turyngii ogłosiły tymczasowy zakaz wnoszenia i zapalania zniczy na cmentarzach. Powód? Skrajnie wysokie ryzyko pożarowe. Niemcy od kilku dni zmagają się z falą upałów, a suche trawy i nagrzane podłoże sprawiają, że nawet niewielki płomień może doprowadzić do tragedii.

Urzędnicy proszą mieszkańców o wyrozumiałość i wybór innych form upamiętnienia bliskich, przynajmniej do czasu, gdy sytuacja pogodowa się ustabilizuje.

Tysiące meczów odwołanych. Piłkarskie weekendy w chaosie

Upał sparaliżował nie tylko cmentarze. W kilku regionach Niemiec związki piłkarskie zdecydowały się na masowe odwoływanie spotkań.

Berlin – rozegrane zostaną tylko mecze kluczowe dla awansów, spadków i mistrzostwa.

Bawaria – Bawarski Związek Piłki Nożnej odwołał niemal 4,4 tys. meczów juniorek i juniorów.

Meklemburgia-Pomorze Przednie – przełożono młodzieżowe igrzyska sportowe w Neubrandenburgu, w których miało wystartować 2,2 tys. uczestników.

To wszystko dlatego, że w najbliższy weekend temperatura w wielu miejscach kraju ma dochodzić do 40 stopni Celsjusza.

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Poczdam skraca godziny pracy urzędu

Wysokie temperatury wymusiły zmiany także w administracji. W Poczdamie skrócono godziny obsługi mieszkańców w części urzędu miasta. Pracownicy mają pracować krócej, by uniknąć przegrzania w budynkach, które nie są przystosowane do tak ekstremalnych warunków.

Rzeki wysychają. Łaba bije niechlubne rekordy

Skutki upałów widać również na niemieckich rzekach. Poziom Łaby spada z dnia na dzień. W czwartek w południe w Dreźnie zanotowano zaledwie 64 cm – to tak mało, że ograniczono ruch statków.

Rekordowe temperatury przed Niemcami

Synoptycy ostrzegają, że od piątku do niedzieli kraj może pobić historyczny rekord czerwcowych temperatur – dotychczas było to 39,6°C. Teraz prognozy mówią o jeszcze wyższych wartościach.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie