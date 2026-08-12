Wysychająca rzeka odsłoniła makabryczną tajemnicę. Na dnie były ludzkie szczątki!

Szczątki żołnierzy i motocykl Wehrmachtu pod warstwą mułu

Wydobycie było możliwe dzięki wyjątkowo niskiemu poziomowi wody, spowodowanemu długotrwałą suszą. Na odsłoniętym fragmencie dna znaleziono szczątki dwóch niemieckich żołnierzy. Obok nich leżały nieśmiertelniki, obrączka ślubna, tarcza naramienna Kubanschild, a także niemal nienaruszony motocykl Wehrmachtu – prawdopodobnie model DKW NZ 350-1, produkowany od 1944 roku.

Eksperci podkreślają, że przedmioty zachowały się w zaskakująco dobrym stanie dzięki mieszaninie mułu i oleju zalegającej na dnie. To właśnie ona przez dekady chroniła metalowe elementy przed korozją.

„Zaczyna się układanka” – ustalanie tożsamości potrwa

Niemiecka Komisja ds. Grobów Wojennych, która zajmuje się poszukiwaniem i pochówkiem poległych, już rozpoczęła procedurę identyfikacji. Jak przyznał Arne Schrader, cytowany przez „Bild”, teraz zaczyna się „swoista układanka”. Trzeba ustalić, czy znalezione nieśmiertelniki faktycznie należały do mężczyzn, których ciała odkryto.

Komisja zaznacza, że nazwiska właścicieli nieśmiertelników uda się ustalić szybko, ale to dopiero początek. Konieczne będzie potwierdzenie zgodności z innymi elementami znaleziska. Jeden z nieśmiertelników należał do żołnierza Wehrmachtu, drugi do członka Waffen-SS – formacji uznanej w procesie norymberskim za organizację przestępczą odpowiedzialną za zbrodnie wojenne.

Po latach spoczną w wojskowej nekropolii

Po zakończeniu procedur identyfikacyjnych szczątki mają zostać pochowane na niemieckim cmentarzu wojennym w Budaoers, niedaleko stolicy Węgier. To miejsce, gdzie spoczywają inni żołnierze polegli podczas zaciętych walk o Budapeszt w końcówce wojny.

Susza odsłania kolejne wojenne tajemnice

To nie pierwsze takie odkrycie w ostatnich tygodniach. Z powodu suszy i braku opadów w rzece pojawiają się kolejne pozostałości z czasów II wojny światowej – fragmenty pocisków, elementy uzbrojenia, a teraz także ludzkie szczątki. Eksperci nie wykluczają, że to dopiero początek serii podobnych znalezisk.

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