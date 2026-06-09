Policja w żałobie, koledzy żegnają komisarz Ewelinę. „Odeszła osoba oddana służbie”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-09 10:43

Smutne wieści przekazała ochocka komenda. Po długiej i wyczerpującej walce z ciężką chorobą zmarła komisarz Ewelina Piątek, policjantka Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Koledzy pożegnali zmarłą funkcjonariuszkę pięknymi słowami. Trudno powstrzymać łzy.

Policja w żałobie, koledzy żegnają komisarz Ewelinę. „Odeszła osoba oddana służbie”

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Autor: KRP III – Ochota, Ursus, Włochy/Pixabay/ Materiały prasowe

Warszawa Ochota. Zmarła komisarz Ewelina Piątek

Niezwykle smutne wieści przekazała ochocka komenda. 6 czerwca zmarła ceniona policjantka. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, komisarz Eweliny Piątek policjantki Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Rejonowej Policji Warszawa III” - poinformowali funkcjonariusze z KRP III.

Komisarz Piątek miała 45 lat. Przez ostatnie miesiące walczyła z ciężką chorobą nowotworową. W listopadzie minionego roku funkcjonariuszka przeszła poważną operację, podczas której straciła dużo krwi. Koledzy z komendy apelowali wówczas o oddawanie krwi dla policjantki, która przebywała w Narodowym Instytucie Onkologicznym w Warszawie.

Niestety, kilka miesięcy później, jak grom z jasnego nieba, spadła informacja o śmierci komisarz Piątek. „Po długiej i wyczerpującej walce z chorobą odeszła osoba oddana służbie, ceniona przez współpracowników za profesjonalizm, życzliwość i gotowość do niesienia pomocy” - napisali w oficjalnym komunikacie koledzy zmarłej funkcjonariuszki, przekazując rodzinie i bliskim kom. Piątek wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia w tych trudnych chwilach.

Żałoba na policji, koledzy żegnają komisarz Ewelinę. „Odeszła osoba oddana służbie”

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Autor: KRP III – Ochota, Ursus, Włochy/ Materiały prasowe

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Ostatnie pożegnanie kom. Eweliny Piątek

Ceremonia pogrzebowa zmarłej policjantki odbędzie się 13 czerwca. O godzinie 12 w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie-Żbikowie zostanie odprawiona msza święta, a następnie kondukt żałobny odprowadzi zmarłą na Cmentarzu Gąsin.

Policja w żałobie, koledzy żegnają komisarz Ewelinę. „Odeszła osoba oddana służbie”

i

Autor: KRP III – Ochota, Ursus, Włochy/ Materiały prasowe

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