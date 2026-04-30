Matura 2026 po ukraińsku. Zainteresowanie coraz większe. Jak zdawać maturę w języku ukraińskim?

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach. CKE potwierdza zmiany na maturze

Obecnie w placówkach oświatowych w całym kraju edukację odbiera kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi z Ukrainy. Przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oficjalnie ogłosili wprowadzenie języka ukraińskiego jako pełnoprawnego języka obcego nowożytnego na maturze od 2026 roku. Dotychczas abiturienci mogli wybierać ten przedmiot wyłącznie w formule przewidzianej dla mniejszości narodowych.

Takie rozwiązanie stanowi ogromne ułatwienie dla młodzieży rozpoczynającej dorosłe życie. Nowa matura z języka ukraińskiego pomoże osobom ze słabszą znajomością polszczyzny w bezstresowym i płynnym zaliczeniu jednego z najważniejszych egzaminów w życiu.

Jak można zdawać maturę w języku ukraińskim?

1. Język ukraiński jako język obcy nowożytny (od 2026 r.)

Od roku szkolnego 2025/2026 język ukraiński został oficjalnie dopisany do listy języków obcych nowożytnych dostępnych na maturze. Pierwsze egzaminy odbędą się w maju 2026 r., podczas sesji maturalnej.

Dla uczniów został opublikowany oficjalny informator maturalny z języka ukraińskiego, opisujący strukturę arkusza, typy zadań i zasady oceniania.

2. Język ukraiński jako język mniejszości narodowej

Ta możliwość istniała wcześniej — dotyczy uczniów uczących się w szkołach lub oddziałach z językiem ukraińskim. Obejmuje część ustną i pisemną.

3. Dostosowania dla uczniów, którzy przyjechali po 24 lutego 2022 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia:

deklaracje i aneksy w języku ukraińskim,

możliwość wydłużenia czasu egzaminu,

dostosowane arkusze dla cudzoziemców,

instrukcje organizacyjne w BIP CKE.

Matura dla obcokrajowców. Formalności i składanie dokumentów w CKE

Wszystkie wymagane deklaracje maturalne w wersji polsko-ukraińskiej należy zawsze doręczyć do macierzystej szkoły.

Dokumentację dotyczącą dodatkowych ułatwień egzaminacyjnych przyjmuje dyrektor danej szkoły. Następnie to osoba zarządzająca placówką przesyła odpowiednie pisma prosto do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Instytucja centralna przygotowała dla zainteresowanych również nowoczesne udogodnienia w sieci. Centralna Komisja Egzaminacyjna zarządza specjalną platformą elektroniczną, która pozwala na bezproblemowe i zdalne dopełnienie wszelkich formalności.

Liczba ukraińskich maturzystów rośnie. Odpowiedź systemu edukacji w Polsce

Rosyjska agresja wywołała ogromną falę migracyjną, co szybko znalazło odzwierciedlenie w statystykach polskiej oświaty. W inauguracyjnym roku wojny do polskich egzaminów dojrzałości przystąpiło 41 uchodźców przybyłych po 24 lutego, o czym informowały oficjalne komunikaty CKE.

Kolejne miesiące przyniosły zauważalne zwyżki w tych statystykach. Choć eksperci nie prezentują dokładnych danych z podziałem na kraje pochodzenia, z oficjalnych komunikatów wynika jasny wniosek o corocznym przygotowywaniu setek zmodyfikowanych arkuszy przeznaczonych dla młodzieży uciekającej przed wojną.

Zjawisko to przybrało na sile, wymuszając daleko idące kroki administracyjne. Eksperci zadecydowali o zachowaniu całego wachlarza ułatwień na rok 2025, by ostatecznie wprowadzić ukraiński jako pełnoprawny nowożytny język obcy w sesji majowej w 2026 roku.

Zmiany w prawie oświatowym przynoszą młodym migrantom szereg bardzo wymiernych korzyści:

szansę na napisanie ważnego testu w mowie ojczystej,

bezstresowe wejście w realia polskiego szkolnictwa,

podwyższenie prawdopodobieństwa uzyskania satysfakcjonującej punktacji,

otwarcie ścieżki rekrutacyjnej na uczelnie wyższe w kraju i całej Unii Europejskiej,

gest świadczący o pełnej akceptacji ich obecności w naszych murach szkolnych.

