Gabriel Seweryn zmarł nagle 28 listopada 2023 roku. Projektant, stylista gwiazd i gwiazdor reality show "Królowe Życia" był jednym z najbardziej "kolorowych" celebrytów w polskim show-biznesie. Jego nagła śmierć wstrząsnęła fanami. Nagranie na żywo, na którym Seweryn błagał o pomoc dusząc się, spowodowało, że sprawą okoliczności jego śmierci zajął się prokurator. 12 maja 2025 roku przekazał ustalenia.

Błaganie o pomoc Gabriela Seweryna

Podczas transmisji na żywo "Król życia" skarżył się na duszności i bóle w klatce piersiowej. Wołał, że wezwani ratownicy medyczni nie chcą mu pomóc.

Przyjechali i co? Boże. Przyjechało pogotowie i cyrki odstawiają, zamiast mi pomóc. Mnie tu dusi i nikt nie chce mi nikt pomóc… Ja naprawdę umrę

- płakał Gabriel Seweryn.

Ratownicy medyczni, którzy przyjechali do Gabriela Seweryna nie zabrali go do szpitala. Tłumaczyli, że zastali agresywnego pacjenta i dlatego nie podjęli czynności. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano policję. Celebryta sam pojechał do szpitala, gdzie udzielono mu pomoc. Niestety, stylista gwiazda zmarł.

Prokuratura ujawniła wyniki śledztwa

Sprawą okoliczności śmierci projektanta zajęła się prokuratura. Po 4 miesiącach śledztwa ujawniono, że według opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, Gabriel Seweryn zmarł w wyniku ostrej niewydolności krążenia. W jego organizmie wykryto też obecność metamfetaminy.

Prokurator zbadał, czy wysłani na miejsce zdarzenia ratownicy medyczni i lekarze w szpitalu nie popełnili błędów. W poniedziałek, 12 maja, przekazano najnowsze ustalenia w tej sprawie.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy, po uzyskaniu kompleksowej opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej, umorzyła śledztwo. W zachowaniu służb medycznych nie stwierdzono nieprawidłowości.

- poinformowała w komunikacie rzecznik prasowa Liliana Łukasiewicz.

Stylista gwiazd otrzymał pomoc medyczną

Jak podaje "Fakt", śledczy potwierdzili, że projektant podczas zbierania przez ratowników wywiadu lekarskiego był agresywny i zaczął ich wyzywać, dlatego odstąpili od dalszych czynności oraz wezwali policję. Seweryn w tym czasie pojechał taksówką do szpitala.

Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wykonał triaż pacjenta. Mężczyzna deklarował poprawę samopoczucia. O godzinie 17.30 nastąpiło nagłe zatrzymanie oddychania i krążenia, co spotkało się z niezwłoczną reakcją w postaci niezwłocznego podjęcia akcji reanimacyjnej. Reanimacja okazała się nieskuteczna i o godzinie 18.30 pokrzywdzony zmarł

- dodała Łukasiewicz. Biegli orzekli, że działania medyków nie narażało pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podczas akcji ratunkowej nie naruszono reguł sztuki lekarskiej oraz zasad postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego. Zobacz też: Szok, co Dagmara Kaźmierska napisała o Gabrielu Sewerynie! Najwyższy poziom obrzydliwości

Podejmowane przez ratowników, pielęgniarki i lekarzy decyzje co do rodzaju podawanych środków farmakologicznych, zleconych badań oraz przeprowadzanych resuscytacji były prawidłowe — podsumowali specjaliści.

Sonda Czy ktoś powinien odpowiedzieć za śmierć Gabriela Seweryna? Tak, doszło do zaniedbań Nie Trudno powiedzieć