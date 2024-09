Oto przyczyna śmierci Gabriela Seweryna. Wszystko wyszło po sekcji

Krzysztof Skórzyński z "Dzień dobry TVN" chciał być księdzem! Nie wyszło. Co się stało?

Kto by się spodziewał?

Śmierć Gabriela Seweryna dla jego bliskich oraz fanów była prawdziwym szokiem. Do tego smutnego zdarzenia doszło w bardzo niejasnych okolicznościach. Chociaż sprawa cały czas badana jest przez wykwalifikowanych pracowników policji, to jeden z portali dotarł do informacji dotyczących przyczyn zgonu znanego gwiazdora.

"Biegły stwierdził, że bezpośrednią przyczyną zgonu Gabriela Seweryna była ostra niewydolność krążenia, która rozwinęła się w związku z powstałą tamponadą serca na skutek rozerwania i rozwarstwienia ściany aorty wstępującej i łuku aorty" - można przeczytać w serwisie fakt.pl.

Jak zmarł Gabriel Seweryn? Przerażające wieści

Okazuje się, że to jednak nie wszystko. Dziennikarze "Faktu" dotarli do wyniku badań toksykologicznych. We krwi gwiazdora TTV podobno wykryto obecność metamfetaminy.

Szczegóły śmierci gwiazdora budzą ogromne kontrowersje. Seweryn przed śmiercią miał skarżyć się na ból w klatce piersiowej, a także duszności. W mediach społecznościowych pojawiło się także wideo - nagrywane przez jego bliskiego znajomego, z którego wynikało, że nie otrzymał specjalistycznej pomocy na czas.

To właśnie wtedy z "Faktem" rozmawiał rzecznik pogotowia w Legnicy. Tłumaczył on wtedy, że nie odmówiono Serynowi pomocy - szybkie udzielenie pomocy miało utrudniać agresywne zachowanie mężczyzny.

Prokuratura bada jednak nadal, czy reakcja personelu medycznego była adekwatna do zaistniałej sytuacji. Dopiero opinia medyczna ma wyjaśnić, czy działania podjęte w szpitalu w Głogowie były właściwe.

