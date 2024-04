Gabriel Seweryn i Rafał Grabias związek

Gabriel Seweryn przez dobre kilkanaście lat był w związku z Rafałem Grabiasem. Para wielką popularność zdobyła dzięki wspólnym występom w show "Królowe życie" emitowanym w telewizji TTV. Przed śmiercią projektant związany był z Kamilem Biełą, ale Rafał Grabias zachował dobre wspomnienia o byłym ukochanym. Po tym, gdy prokuratura ujawniła wyniki sekcji zwłok Gabriela Seweryna (w próbce krwi pobranej wykazano obecność m.in. metamfetaminy), jego były partner zamieścił wzruszający wpis na Instagramie okraszony swoim zdjęciem połączonym z rozmazaną fotografią Gabriela Seweryna. - Ciężko pogodzić się ze śmiercią osób, które pozostawiły po sobie tyle pięknych wspomnień - napisał Rafał Grabias. Teraz mężczyzna w rozmowie z "Faktem" spytany został o przyczyny śmierci dawnego ukochanego.

Rafał Grabias wspomina Gabriela Seweryna. Przyczyna śmierci projektanta go nie interesuje

Rafał Grabias nie owija w bawełnę. Widać, że dla niego przyczyna śmierci Gabriela Seweryna zdaje się nie mieć większego znaczenia. - Powód śmierci? Mnie to dzisiaj w ogóle nie interesuje, bo dla mnie jest najważniejsze, jakim on był człowiekiem. Dla mnie był dobry. Był super partnerem, ale nasze drogi się rozeszły. Myślę, że Gabriel zawsze będzie w moim sercu. Mieliśmy praktycznie dwie dekady wspólnego życia, więc trudno, żebym go wyrzucił z tego serca, prawda? - zaznaczył dawny partner gwiazdora programu "Królowe życia". - Nie znam zbyt wielu osób, które się rozchodzą po latach w przyjacielskich stosunkach. Zawsze ktoś odczuwa jakąś krzywdę, ból itd. I naprawdę bardzo rzadko ludzie się potrafią rozejść z klasą. Ale jego będę miło wspominał, bo zasługuje na to. Zawsze będę o nim pamiętał - dodał Rafał Grabias. Tuż po śmierci Gabriela Seweryna w rozmowie z "Super Expressem" były partner projektanta także podkreślił, że w jego sercu "najpiękniejsze wspomnienia zostaną na zawsze".

