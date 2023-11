Pilne! Śmierć Gabriela Seweryna. Jest zawiadomienie do prokuratury!

Gabriel Seweryn zmarł we wtorek, 28 listopada. Przed śmiercią na instagramowym profilu znanego projektanta, znanego jako Versace z Głogowa, pojawiło się przerażające nagranie, na którym 56-latek błaga o pomoc. Gdy już Gabriel Seweryn zmarł, złożone zostało zawiadomienie do prokuratury dotyczące jego śmierci. Prokuratura zapowiedziała przeprowadzenie sekcji zwłok celebryty. Gabriel Seweryn ostatnio związany był z Kamilem Bielą. Wcześniej jednak przez wiele lat jego partnerem był także znany z programu "Królowe życia" Rafał Grabias. Panowie dwa razy się rozstawali i gdy już nie byli razem, nie szczędzili sobie przykrych słów. Po śmierci zwykle te złe wspomnienia idą jednak w zapomnienie. Rafał Grabias, gdy dowiedział się o tym, że Gabriel Seweryn nie żyje, zachował się z wielką klasą. - Żegnaj - napisał na Instagramie i dodał czarne serce i piękne zdjęcie dawnego partnera. Ten wzruszający gest docenili internauci. - "Wielki szacunek za szacunek do byłego partnera, wyrazy współczucia", "Piękny gest z Twojej strony! Moje kondolencje [*]", "Szacunek Panie Rafale, w końcu byliście kupę lat razem, wielka szkoda" - pisali.

Rafał Grabias po śmierci Gabriela Seweryna: "Najpiękniejsze wspomnienia zostaną na zawsze w moim sercu"

W trudnym momencie Rafał Grabias skomentował w rozmowie z "Super Expressem" śmierć swojej dawnej miłości. Widać, że odejście Gabriela Seweryna mocno go dotknęło. Nic dziwnego zatem, że nie był zbyt rozmowny. Jednak nawet jego krótka wypowiedź sprawiła, że łzy zalały nam oczy. - To dla mnie zbyt osobiste, żebym komentował śmierć Gabriela publicznie. Najpiękniejsze wspomnienia zostaną na zawsze w moim sercu - powiedział nam Rafał Grabias. Piękna postawa! W naszej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa.