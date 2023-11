Nie żyje Gabriel Seweryn. Miał poważne problemy nie tylko ze zdrowiem

Nie żyje Gabriel Seweryn, który szerszej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w popularnym programie "Królowe życia". Celebryta zmarł nagle. - Około godziny 15.30 pacjent został przyjęty na SOR z objawami bólu w klatce piersiowej. Wykonano badania laboratoryjne, podłączono pacjentowi płyny i podano mu leki. Po około dwóch godzinach, kiedy się już wydawało, że będzie lepiej, doszło do nagłego zatrzymania krążenia - przekazała smutne wieści Ewa Todorov, rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego, w rozmowie z portalem glogow.naszemiasto.pl. Gabriel Seweryn ostatnio miał sporo problemów. Mężczyzna zarejestrował się jako bezrobotny, a latem trafił do szpitala, bo miał ostrą biegunkę i kłucie w klatce piersiowej. Na domiar złego uczestnik programu "Królowe życia" notorycznie był hejtowany za swoją pracę związaną z projektowaniem futer.

Gabriel Seweryn i Rafał Grabias miłość przelewali na "dziecko"

Gabriel Seweryn ostatnio najpewniej nie miał żadnego partnera. Wcześniej jednak przez wiele lat związany był z innym gwiazdorem telewizji - Rafałem Grabiasem. Panów dzieliła duża różnica wieku - aż 22 lata. Ich relacje były bardzo burzliwe. Najpierw się rozstali, by potem do siebie wrócić. Stworzyli razem sportową markę odzieżową, którą nazywali "dzieckiem". - Długo rozmawialiśmy o naszym związku i jednogłośnie stwierdziliśmy, że nie warto zaprzepaścić 18 lat cudownej, dojrzałej miłości! Jesteśmy artystami i, co za tym idzie, mamy wyraziste charaktery. To nie zawsze wpływa dobrze na związek. Obecnie całą uwagę i miłość przelewamy na nasze dziecko - chwalili się w rozmowie z Pudelkiem w 2020 roku. Niestety, potem Gabriel Seweryn i Rafał Grabias znów się rozstali i już do siebie nie wrócili.

