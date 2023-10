Gabriel Seweryn z programu "Królowe życia" miał potężną biegunkę. Pisał o tym ze szpitalnego łóżka

Gabriel Seweryn - obok takich postaci jak Dagmara Kaźmierska czy Sylwia Peretti - był jedną z gwiazd programu "Królowe życia" w telewizji TTV. Na co dzień celebryta jest przede wszystkim projektantem mody. Głośno o nim zrobiło się jednak nie z powodu ubrań, tylko problemów zdrowotnych, o których bez ogródek napisał w sieci. Gabriel Seweryn miał potężną biegunkę i zabrało go pogotowie!. - Nie miałem siły się ruszać, robią mi badania, pozdrawiam was - pisał ze szpitalnego łóżka celebryta. Po wyznaniu dotyczącym biegunki wiele osób było zniesmaczonych i ostro atakowało Gabriela Seweryna. Na szczęście projektant dość szybko wrócił do pracy, ale "życzliwi" fani nie zapominają o jego perypetiach toaletowych. Niektórzy nawet wprost pytali go to, co poleca na biegunkę. Teraz Gabriel Seweryn pracuje pełną parą, ale nadal musi mierzyć się z atakami. I to gorszymi niż w przypadku jego problemów z żołądkiem!

Gabriel Seweryn ostro zaatakowany za robienie ubrań z futer. "To straszne"

Gabriel Seweryn pochwalił się, nad czym obecnie pracuje. "Żyjemy futro z lisa fińskiego korą cafe latte ruszycie skóra w kolorze kakaowym" - napisał na Instagramie projektant. Prawdopodobnie zamiast słowa "żyjemy" miało być "szyjemy", ale to chyba tylko dodatkowo rozsierdziło internautów. Projektant został zaatakowany na robienie ubrań z futer. "Ty żyjesz, a lis na potrzeby futra nie', "To straszne, żeby w XXI wieku szyć futra ze skór zwierząt!!!", "W cywilizowanych krajach to jest niedopuszczalne!!! Mam nadzieje, ze to będzie kiedyś karalne . Plus publikowanie tego typu arcydzieła .Można szyć z eko skór a nie 'liska'", "Smutne, że tyle zwierząt musi stracić życie żeby komuś sprawić przyjemność, a Pan niestety bierze w tym udział… może już czas zmienić branżę?' - pisali użytkownicy Instagrama. Takie słowa pewnie bardziej bolą niż biegunka, nawet koszmarna.

