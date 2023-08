Gwiazdor programu "Królowe życia" Gabriel Seweryn zabrany przez pogotowie po ostrej biegunce

Gabriel Seweryn to nie tylko uczestnik programu "Królowe życia" w telewizji TTV, lecz także ceniony projektant specjalizujący się w odzieży z futer. Jego działalność nie każdemu się podoba. Niedawno mężczyzna padł ofiarą wandalizmu - ktoś zniszczył jego pracownię. "Przestań szyć ciuchy ze zwierząt, to ludzie zaczną Cię szanować", "Myślę, że to obrońcy zwierząt" - pisali potem internauci. W tym tygodniu Gabriela Seweryna spotkało jednak coś znacznie gorszego. Gwiazdor programu "Królowe życia" dostał ostrej biegunki, do której doszło jeszcze pieczenie w klatce piersiowej. - Musiałem wezwać pogotowie, bo już nie miałem siły się ruszać, robią mi badania, pozdrawiam was. Gabriel Seweryn - relacjonował projektant. Opis zdarzenia i zdjęcie ze szpitala, które zamieścił były partner Rafała Grabiasa, wywołały grubą aferę. Użytkownicy Instagrama brutalnie zaatakowali Gabriela Seweryna.

Gabriel Seweryn z programu "Królowe życia" zaatakowany po ostrej biegunce. "Po co publikować swoje prywaty?", "Ludzie to świnie"

Część internautów skrytykowała otwartość Gabriela Seweryna w opowiadaniu o takich mocno prywatnych tematach. Zrobiła się gruba afera! - "Nigdy nie zrozumiem wrzucania zdjęć ze szpitala, gdy jest sie w złym stanie", "Po co publikować swoje prywaty? Przeglądam insta i zamiast Pana futra pojawia się opis że ma Pan biegunkę! Czy tu naprawdę wszyscy są zdrowi?!" - komentowali. "Tak się źle czułem na tym SORZE, że postanowiłem sobie cyknąć fotkę i obwieścić całemu światu że miałem... biegunkę" - ironizował inny uczestnik Instagrama. Spora część internatów wzięła jednak Gwiazdora programu "Królowe życia" w obronę. "Czytam te komentarze i za głowę sie lapie. Ludzie to są świnie, a nawet gorzej. Po co obserwujecie? Zeby dowalić, dokopać, obrazić czy co?", "Szybkiego powrotu do zdrowia! Proszę się nie przejmować chamskimi komentarzami - ludzie robią to chyba z nudów lub zazdrości, że komuś się powodzi..." - pisali. Najwięcej było jednak prostych życzeń powrotu do zdrowia dla Gabriela Seweryna. Do których i my się przyłączamy.

