Gabriel Seweryn - "Królowe życia", związek z Rafałem Grabiasem, rozstanie, atak wandali

Gabriel Seweryn zyskał wielką sympatię widzów, występując w programie "Królowe życia" emitowanym na antenie telewizji TTV. Celebryta nie ukrywa tego, że jest gejem, a jego związek z Rafałem Grabiasem budził wielkie zainteresowanie fanów. Niestety po ich rozstaniu, do mediów zaczęły przedostawać się informacje, które raczej powinny zostać prywatne. Gabriel Seweryn w rozmowie z Pudelkiem wypalił na przykład, że od siedmiu lat nie sypiał z Rafałem Grabiasem! Niedawno z kolei gwiazdor programu "Królowe życie" padł ofiarą wandalizmu - jego pracownia została obrzucona jajkami. To jednak nic z porównaniu z tym, co stało się później. Zamarliśmy, gdy zobaczyliśmy najnowsze zdjęcie wrzucone przez Gabriela Seweryna i opis do fotografii.

Gabriel Seweryn w szpitalnym łóżku. Ostra biegunka, pieczenie w klatce... "Nie miałem siły się ruszać"

Uczestnik programu "Królowe życia" pokazał zdjęcie ze szpitalnego łóżka! Co się stało?! Sprawa jest poważna. - Witam was, miałem biegunkę cały dzień i no, na dodatek mocne pieczenie w klatce piersiowej. Musiałem wezwać pogotowie, bo już nie miałem siły się ruszać, robią mi badania, pozdrawiam was. Gabriel Seweryn - napisał na Instagramie celebryta. Niektórzy fani zdziwili się, że gwiazdor "Królowych życia" wrzuca do sieci takie zdjęcie. - Dobrze ,że miałeś siłę wstawić zdjęcie, bo to w tej chwili najważniejsze - ironizowała jedna z internautek. - Nie rozumiem tego typu lansu. Serio, trzeba dawać fotę ze szpitala, SOR czy nawet przychodni? Naprawde to takie wazne dla świata? No tak trzeba, zeby sie kasa zgadzała. Żałosne - oceniła inna użytkowniczka Instagrama.

