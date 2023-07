Gwiazdor "Królowych Życia" padł ofiarą WANDALIZMU! Zaatakowali jego pracownię. "Przestań szyć ciuchy ze zwierząt"

Krzysztof Hołowczyc analizuje wypadek syna Sylwii Peretti. Rajdowiec domyśla się, co chciał zrobić kierowca

Gabriel Seweryn i Rafał Grabias przez wiele sezonów cieszyli się ogromną popularnością w reality show "Królowe życia". Ich związek trwał 18 lat, a przed kamerami prezentowali się jako idealna para. W 2021 roku para zdecydowała się rozstać. Tym samym pożegnali się z programem. Obecnie Gabriel układa sobie życie u boku innego partnera i pracuje nad nowymi projektami w swojej pracowni. Niestety, ostatnio spotkała go przykra sytuacja. Jego pracownia została obrzucona jajkami.

Gabriel Seweryn padł ofiarą wandalizmu! Obrzucono jego pracownie jajkami!

Były bohater "Królowych Życia" zrelacjonował, jak teraz wygląda jego pracownia. Nie kryje żalu i rozgoryczenia.

- Co ja komuś zrobiłem? Że sobie żyję? Że jestem? Co to jest w ogóle? Patrzcie, jacy ci ludzie są beznadziejni. Tragedia - mówił na nagraniu.

Internauci powiedzieli, że może tu chodzić o zemstę, za cierpienie zwierząt, bowiem od lat Gabriel Seweryn znany jest z tego, że projektuje futra.

- "Przestań szyć ciuchy ze zwierząt, to ludzie zaczną Cię szanować", "Myślę, że to obrońcy zwierząt" - pisali internauci.

