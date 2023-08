i Autor: AKPA

Serio takie coś?!

Gwiazdor telewizji pokonał przepotężną biegunkę i wrócił do pracy! Szokujące, o co go pytają fani

17:57

Gabriel Seweryn, gwiazdor programu "Królowe życia" w telewizji TTV, ostatnio napędził strachu swoim fanom. Wszystko z powodu przepotężnej biegunki, po której trafił do szpitala. Do problemów żołądkowych doszło jeszcze mocne pieczenie w klatce piersiowej. Na szczęście wygląda na to, że ze zdrowiem Gabriela Seweryna jest już znacznie lepiej. Gwiazdor telewizji pokonał biegunkę i zabrał się do pracy.