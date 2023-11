Piekielna biegunka go zmasakrowała. Teraz gwiazdor telewizji został bezrobotnym!

Gabriel Seweryn trafił do szpitala. Miał piekielną biegunkę

Gabriel Seweryn jest przykładem na to, że nieszczęścia chodzą parami. Gwiazdor telewizji, projektant mody i jeden z bohaterów programu "Królowe życia" w sierpniu wylądował w szpitalu po tym, gdy dopadła go piekielna biegunka, do której doszło jeszcze pieczenie w klatce piersiowej. - Witam was, miałem biegunkę cały dzień i no, na dodatek mocne pieczenie w klatce piersiowej. Musiałem wezwać pogotowie, bo już nie miałem siły się ruszać, robią mi badania, pozdrawiam was. Gabriel Seweryn - pisał na Instagramie celebryta. Po tym wpisie zaatakowali go hejterzy. - "Przeglądam insta i zamiast Pana futra pojawia się opis że ma Pan biegunkę! Czy tu naprawdę wszyscy są zdrowi?!", "Jak się źle czułem na tym SORZE, że postanowiłem sobie cyknąć fotkę i obwieścić całemu światu że miałem... biegunkę" - szydzili internauci. Niestety w życiu Gabriela Seweryna pojawił się inny problem, tym razem związany z życiem zawodowym. Gwiazdor telewizji został bowiem bezrobotnym i trafił do pośredniaka!

Gabriel Seweryn w pośredniaku. Gwiazdor programu "Królowe życia" uczy się nowej profesji

Uczestnik programu "Królowe życia" nagrał filmik z wizyty w pośredniaku. - Od zawsze kochałem to co robiłem i nadal kocham to co robię, jednakże coś we mnie umarło. Jestem zatrwożony. Wypaliłem się zawodowo - wyznał Gabriel Seweryn. Na szczęście jest szansa na to, że stanie on na nogi. Uczy się bowiem nowej profesji. - Dzięki Sylwii odkryłem, że nauka makijażu permanentnego brwi może być pasją, która nigdy się nie kończy. Jestem gotowy na przyszłe lekcje. Serdecznie dziękuję i gorąco polecam każdemu, kto chce coś zmienić w swoim życiu i poznać nową pasję. Sylwii spokój i opanowanie oraz pewność w wykonywaniu zabiegu zapewnił mi odwagę i pomógł mi uwierzyć w to, że będę mistrzem makijażu permanentnego… niebawem kolejne lekcje - zapowiedział gwiazdor telewizji.

Poniżej prezentujemy zdjęcia projektanta w galerii: Gabriel Seweryn z "Królowych życia" zabrany przez pogotowie