Nie żyje Gabriel Seweryn, znany też jako Versace z Głogowa, popularny projektant futer, gwiazdor telewizji, uczestnik show "Królowe życia" emitowanym w telewizji TTV. Gabriel Seweryn problemy ze zdrowiem miał co najmniej od kilku miesięcy. W sierpniu celebrytę zabrało pogotowie po tym, gdy miał ostrą biegunkę i pieczenie w klatce piersiowej. Przed śmiercią Gabriela Seweryna na jego profilu na Instagramie pojawiło się wstrząsające nagranie, na którym projektant skarży się na duszenie i błaga o pomoc. Wcześniej jednak uczestnik programu "Królowe życia" wiódł szczęśliwe życie. Jego partnerem przez wiele lat był Rafał Grabias. Sielankę zakłócały jednak spory między partnerami. Panowie dwa razy się rozstawali. Później między nimi wybuchł potężny konflikt. Relacje były fatalne. Po śmierci Gabriela Seweryna jednak Rafał Grabias zdobył się na piękny gest.

Śmierć Gabriela Seweryna. Rafał Grabias pożegnał byłego partnera

Mężczyzna pożegnał swojego partnera w mediach społecznościowych. Napisał tylko jedno słowo, ale jakże wymowne, i dodał czarne serduszko. - Żegnaj - czytamy na profilu Rafała Grabiasa na Instagramie. Do swojego wpisu były partner zmarłego uczestnika programu "Królowe życia" dołączył piękne zdjęcie Gabriela Seweryna. Fani z docenili gest Rafała Grabiasa. "Bez względu na to jak potoczyły się wasze losy - Wielki szacunek za szacunek do byłego partnera, wyrazy współczucia", "Piękny gest z Twojej strony! Moje kondolencje [*]", "Szacunek Panie Rafale, w końcu byliście kupę lat razem, wielka szkoda" - pisali internauci.

