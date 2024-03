Gabriel Seweryn największą popularność zyskał za sprawą programu "Królowe życia", w którym brał udział. Uznawany był przez widzów za kolorowego ptaka show, który budził sympatię i życzliwość. Tym bardziej to, co stało się pod koniec 2023 roku, zszokowało wszystkich. Gabriel Seweryn zamieścił w mediach społecznościowych przerażające nagranie, na którym płakał i błagał o pomoc. Mówił, że umiera! Miał czuć ból w klatce piersiowej, co wzbudziło plotki na temat tego, że przyczyną późniejszego zgonu mógł być zawał serca. Całość rozgrywała się w atmosferze skandalu, bo karetka pogotowia miała odmówić przewiezienia gwiazdora do szpitala z uwagi na jego rzekomo agresywne zachowanie. Ostatecznie Gabriel Seweryn trafił do placówki medycznej taksówką. Zdążył nawet zostać przyjęty, jego stan się stabilizował, aż nagle doszło do jego pogorszenia - zupełnie niespodziewanie. Mimo przeprowadzonej reanimacji i wysiłku lekarzy oraz pielęgniarek, mężczyzny nie udało się uratować. Teraz prokuratura w końcu postanowiła ujawnić szczegóły badań toksykologicznych, z których ujawnieniem tak długo zwlekano. Okazuje się, że we krwi Gabriela Seweryna jednak wykryto zakazane substancje.

Przełom po śmierci Gabriela Seweryna! Miał we krwi zakazane substancje. Ujawniono, jakie konkretnie

Portal ShowNews.pl porozmawiał w tej sprawie z prokuratorem Sebastianem Jackiem Kluczyńskim, który przekazał, że została wydana ostateczna opinia o bezpośredniej przyczynie zgonu Gabriela Seweryna. Miał umrzeć z powodu ostrej niewydolności krążenia, która rozwinęła się w związku z powstałą "tamponadą serca".

- Jednocześnie z wyników badań toksykologicznych wynika, że w próbce krwi pobranej ze zwłok Gabriela Seweryna wykazano obecność m.in. metamfetaminy. Mając na uwadze dobro trwającego postępowania przygotowawczego i konieczność poczynienia prawidłowych ustaleń faktycznych, brak jest możliwości wskazania, jakie będą dalsze działania prokuratora w tej sprawie. Postępowanie w dalszym ciągu toczy się na tzw. etapie "in rem", tzn. w sprawie. Nikomu dotąd nie przedstawiono żadnego zarzutu - przekazał w rozmowie z ShowNews.pl prokurator Sebastian Jacek Kluczyński.

Jak się okazuje, wciąż nie jest to koniec prowadzonych działań. Prokuratura informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są liczne czynności procesowe. Nie wiadomo, czy ktokolwiek usłyszy jakieś zarzuty. Wygląda jednak na to, że o sprawie Gabriela Seweryna jeszcze w mediach usłyszymy.

